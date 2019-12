25-årsgåvor till kommunanställda

I samband med kommunfullmäktiges årsavslutning i Lidbeckska huset i måndags uppvaktades personal med 25 års anställning i Lidköpings kommun. Jubilarerna får välja mellan ett graverat armbandsur eller ett presentkort för motsvarande värde på valfri minnesgåva.

Gästerna välkomnades av Sven Ove Andersson, tf kommundirektör. Därefter höll kommunstyrelsens ordförande Jonas Sundström ett tacktal till jubilarerna och berättade om händelser från 1994, året då jubilarerna började i Lidköpings kommun. I år var det 56 anställda som uppfyllde kriterierna för att få en minnesgåva. Efter gåvoutdelningen fotograferades jubilarerna. Därefter bjöds gästerna på en buffé som lagats av eleverna från restaurang- och livsmedelsprogrammet åk 1 på De la Gardiegymnasiet. Maten blev mycket uppskattad.

Dukning, servering och övrig service under kvällen stod eleverna från hotell- och turismprogrammet åk 3 för, som tog sig an uppgiften med entusiasm och såg till att gästerna kunde njuta och koppla av. Till kaffet blev det underhållning med Lidköpingsduon Ebba Vester och Julia Karlsson. Med sina vackra röster framförde de svenska poplåtar blandat med moderna och klassiska julsånger. Anders Fyhr, chef för kontaktcenter, var konferencier under kvällen.

Årets jubilarer är:

Barn och skola*

Fredrik Bergman

Therese Berling (inte på bild)

Camilla Ekelund

Anna Ekholm

Margareta Flinck

Annika Fredriksson

Ulrika Fröjd

Linda Hedberg

Wictoria Hult

Yvonne Jakobsson

Birgitta Johansson

Ulrika Johnsson

Ann-Kristin Karlsson

Eva Larsson

Siv Millqvist

Solveig Olausson

Susanne Ottosson

Marianne Rask

Monica Svensson

Gullvi Wikström

Kristina Wirén

Henrik Åberg

Elisabet Ögren

Kommunstyrelsens verksamheter*

Ove Brodin

Anna Grönlund (inte på bild)

Charlotte Persson

Räddningstjänsten

Torbjörn Abelsson (inte på bild)

Carina Aronsson

Social och arbetsmarknad

Ingbritt Edvinsson

Krister Svensson

Anna Wallgren

Teknisk service

Lars-Göran Färdig

Utbildning

Hjördis Blomberg

Bachu Miah

Vård och omsorg

Jenny Andersson

Carina Andreasson (inte på bild)

Christina Bergström

Natalie Gabot

Helena Gliesmann

Ingela Gustafsson

Marie Isaksson Wallgren (inte på bild)

Britt-Marie Jonsson

Marita Jungner

Birgitta Klemisch

Eva Larsson

Lena Nilsson

Angelica Paukstat

Christine Pettersson (inte på bild)

Ulrika Rask Haglund

Anneli Shedrin (inte på bild)

Camilla Sixtensson

Lisbeth Strid

Christina Sundberg

Vivi-Anne Tengbom

Tsehay Tewolde

Karin Vester

