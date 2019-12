Liten trafikreglering med anledning av väntad trafik

Publicerad måndag, 16 december 2019, 17:13 av Björn Smitterberg

I slutet av veckan öppnar det nya varuhuset Biltema på Kartåsen. För att minska trafikproblemen kommer all trafik som kommer från Filsbäck mot Lidköping att hänvisas in på Wennerbergsvägen. Detta för att underlätta utfart från Kartåsenområdet. Den här regleringen väntas finnas kvar under några dagar.

Det kommer heller inte att tillåtas trafik som kommer ut på gamla götenevägen från Wennerbergsvägen att svänga höger mot Kartåsen och Skararondellen.