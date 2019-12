Vänerns yta fortsätter att stiga

Publicerad fredag, 13 december 2019, 09:29 av Redaktionen

Det är långt ifrån några krisnivåer, men ändå lite notabelt att Vänerns yta på fredagsmorgonen var 44,8 meter vilket är 14 centimeter över det normala. Så höga nivåer som nu har inte uppmätts på flera år. Det är 70 centimeter över referensytan på sjökort.

Den som vill bada i Vänern bör klä på sig varmt – temperaturen är enligt SMHI mellan 4 och 7 plusgrader.

Till Lidköpings hamn väntas de närmaste dagarna:

”Kelt” som har last från Finland och ”Rix Mistral” med last från Rostock.

På onsdag kommer ”Kinne” med last från Spanien, slutligen kan nämnas att dagarna före jul väntas ”Lurö” med last från Hamburg.