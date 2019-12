Privatannonserna – annonsera gratis

Publicerad torsdag, 12 december 2019, 08:42 av - Inskickat material

Klicka in till dagens annonsmarknad för privatpersoner i Lidköpingsnytt. Här kan du fynda, och annonsera utan annonskostnad. Vi tar även in hyresmarknaden. Glöm inte möjligheten att byta tjänster.

Uppdateras en gång varje vardag, normalt förmiddag.

REGLER:

Endast för privatpersoner (ingen näringsverksamhet).

Kort text!

Inga företagsnamn eller produktreklam.

Högst tre annonser per annonsör samtidigt/månad. En vara per annons.

En bild per annons. Bilden får inte vara ur broschyr eller från företags hemsida(upphovsrätt).

Inlagda annonser ändras inte

OBS: vid utbud av konst/konsthantverk måste upphovsman/-kvinna anges.

Skicka din annons till desk(a)lidkopingsnytt.nu – byt (a) mot @.

Annonsen skall vara fullständig; Rubrik, varunamn (inga företagsnamn), kort info, telefonnummer och eller e-postadress. Publiceringen är gratis.

Lidköpingsnytt är endast förmedlare av kontakter och tar inget ansvar för mellanhavanden i övrigt.

Meddela gärna med e-post när annonsen är avslutad.

12 december

Säljes

Gammalt klaffbord

med 2 lådor, renoveringsbehov. 100×60 nerfällt, 100×140 uppfällt. Höjd 77. Pris 750:-Finns i Lidköping.

0708-32 67 89

Säljes

Handväska

Konstskinn. Svart/silver, axelrem. Obetydligt använd. Pris 100:-. Finns i Lidköping.

0703-91 84 92

11 december

Köpes

Bakbord

Tel 0706-06 72 69

Skänkes

Skrivare

HP Lazer Jet 100 colorMFP M175a Felfri !!

0707-44 11 52

10 december

Säljes

Liten Damcykel

Rex 7 vxl. Bra skick. 200 kr. Finns i Lidköping.

Säljes

Vinterhjul

4 st dubbfria Good Year Ultragrip Ice 2 195/65/R15 på plåtfälg. Lite använda, nyinköpta 30/11 2018. Suttit på en Volvo v50. Pris totalt 1000 kr. Finns i Lidköping.

0707-79 50 30

9 december

Säljes

Vinterdäck

suttit på Yaris 2005. 175/65-14 mönsterdjup 4,7,7,,6 sitter på plåtfälg 500:-

svar till 0733-92 04 14

Säljes

Digital systemkamera

Canon EOS 7D kamerahus

Canon EF-S 10-22 mm, f/3.5-4.5, vidvinkelzoom

Canon EF-S 17-85 mm, f/4-5.6, normalzoom

Canon EF-S 18-200 mm, f/3.5-5.6, telezoom

Canon EF-S 60 mm, f/2.8, macro

Canon BG E7, batterigrepp

Canon Speedlight 430EX II, blixt

CF-kort, filter, batterier, laddare

Pris: 15.300:-

Tel: 0511-553 06, 0704-83 36 58

8 december

Säljer

Rattkälke

Rattkälke säljes! Obetydligt använd, hel och fin. Pris 300 kr.

Tel. 0762-154432

Säljes

Oljemålning

på duk; ”Kattunge i gröngräset”. Säljes med ram. 650:- Finns i Lidköping.

0703-91 84 92

5 december

Säljes

Duffel

Damduffel storlek M. Obetydligt använd. Nypris över 2000 kr. Nu 350 kr.

Lidköping.

2 december

Säljes

Bilklädsel i Teddy

Till två bilstolar. Pris 100kr

0708-82 95 91 Leif.gittan2(a)gmail.com

Säljes

Vitrinskåp

400:- Vitrinskåp med 4 justerbara glashyllor. h 181cm br 74cm dj 34cm

Säljes

TV-bänk

50:- h 58cm br 80cm

0706-16 02 21 efter kl19.

1 december

Säljes

Ekbord

180 x 95 cm. 2 små torrsprickor på en kortsida. Pris 350 kr, billigare vid snabb avhämtning. Finns i Råda.

30 november

Säljes

Däck



Dubbdäck 205-55-16″ på alu fälgar. Passar Ford Focus. Pris 1.000 kr.

28 november

Säljes

DVD-filmer

44 st Dvd-filmer inklusive 3 inplastade, säljes. Pris: 595 kr.

christer12(a)hotmail.com

27 november

Säljes

Fritidsugn





OMNIA Fritidsugn med inbunden receptsamling. 150 kronor.

Köpes

Hassel-film

Hassel: Svarta Banken DVD-film köpes.

christer12(a)hotmail.com

26 november

Säljes

Idolfinalsbiljetter

Säljer fyra biljetter till Idolfinalen i Globen 6/12. Kostnad: 2.000 kr. Värde 2.780 kr.

0730-37 50 51

22 november

Säljes

Brudklänning

Hellång brudklänning med X-yra underkjol Pris 1.000 kr storl 44/46

21 november

Säljes

Lampa

400 kr

Säljes

Möbelakvarium

med tillbehör. Ehaim pump pro3. Genomströmsvärmare. Pris 3.400 kr Höjd: 70 cm Bredd: 70 cm Djup:60 cm

Svar till: Peder.roos(a)live.se

Säljes

Spegelbyrå

Gammal spegelbyrå som behöver lite uppfräschning. Pris 600 kr

Svara genom sms på 0708632893

Säljes

Fuskpäls

Fin mörkbrun fuskpälskappa. Pris 400 kr

Svara genom sms på 0708-63 28 93

Säljes

LP-skiva

Ej repig. Frank Sinatra 70-talet. Pris 70 kr. Finns i Lidköping.

Tel 0706-70 49 52

20 november

Säljes

Dubbdäck

4 st 195-65-15 passande Ford Focus. Bra mönsterdjup. Totalpris 1.600:- Lidköping.

Säljes

Dubbdäck

Skoda Oktavia (kan passa vissa VW-modeller också). Bra dubbdäck på nästan nya originalfälgar ALU (nypris ca. 835 kr/st) Fälj: 6Jx15 H2 ET 47 Håldiameter 5/112. Bra mönster kvar (8 mm). Gärna byte mot likvärdiga med håldiameter 5/100 för Skoda Fabia Pris 2100 kr (ev. billigare vid snabb affär).

Tel. 0730-986476

Säljes

Matsalsbord

för 250 kr. 160×105 cm. Finns i Lidköping

0793-40 41 19

Säljes

bord

Gammalt bord säljes för 300 kr 100×68 cm . Finns i Lidköping

0793-40 41 19

Säljes

CD-ställ

plats för 48 st höjd 130 cm bredd 36 cm. Pris 120 kr

0767-86 86 97

Säljes

Bultfack

Stort bultfack med bultar, popnitar och vagnsbultar. Pris 450 kr

0708-829591 eller leif.gittan2(a)gmail.com

18 november

Säljes

DVD

med soudbar+subwoofer. Philips DVD system HTS 8100. Säljes 1.500:-

0705-92 33 88

17 november

Säljes

Skrivbord

Från 120×160 cm, förlängningsskiva 120×80 cm. Tillsatsbokhylla ingår. Pris 500:–

0705-85 02 17

Säljes

Vinterhjul

215/65 R16 Passar till: Hyundai Santa Fe 01-06, 13-16. och Tucson 05-10. Sonata 05-10. i30 07-18. I40 11-16. Och ix35 10-15. Däcken är slitna men hänger nog med en säsong till. Pris 1.000 kr

0705-79 92 12 eller unosve(a)outlook.com

16 november

Säljes

Vinterdäck

Har suttit på en Audi 80,rostiga plåt fälgar. Dubb, bra mönster. 1.000 kr

larsoveandersson55(A)gmail.com

15 november

Säljes

Jacka

Vinterjacka stl 42 Minimalt använd Ångerköp. 500 kr. Finns i gamlestan

0768-96 37 22

Köpes

Glasassietter

Söker glasassietter, ”Ulla” från Kosta Boda, ca 19 cm diam.

0706-530397

Säljes

Fälgar

4 st i aluminium, suttit på en Toyota Yaris årsmod 2009. Pris 250- Finns i Lidköping

Säljes

radiogrammofon

Gammal radiogrammofon Philips Pris 200:–

Säljes

Dubbbdäck till cykel



Nokian W106, stl. 47-622. Knappt använda, blivit liggande. 2 st. Pris 200 kr.

14 november

Säljes

Julporslin

Stavanger flint 6+6 flat+djup,1 uppläggs,1 karott. Pris 700:-

0705-92 33 88

Säljes

Oljemålning

på duk. ”Vinterskrud” av I Gustavzon. Pris: 375 KR! Finns i Lidköping.

0706-70 49 52

13 november

Säljes

Skrivbord

Databord i körsbärsfanér med kromade ben. Pris: 800:-

0706-22 14 13 eller e-post