Här är föreningar i Lidköping som fick dela på 4,3 miljoner

Publicerad torsdag, 12 december 2019, 18:00 av Björn Smitterberg

Kommunen delade ut 4,3 miljoner för aktiviteter i föreningar och deras lokaler. Kultur & Fritidsnämnden beslutade på förslag av tjänstemän vid sin förvaltning att fördela pengarna enligt nedanstående. Bidragen gäller för 2020.

Bowlingalliansen 130 000

Active Scout 11622

Afghansk förening i Lidköping 6900

Bosnien Hercegovina 23 308

Equmenia Lidköping 43 860

Equmenia Stenhammarkyrkan 13278

Eritreanska föreningen för fred o rättvisa 6700

Eritreanska Föreningen i Lidköping 11 822

Esplanadteatern 179 900

Friluftsfrämjandet 41 600

Föreningen Lidköpingsgymnasterna 18 700

HC Lidköping 72 900

HK Lidköping 153 200

IBK Lidköping 108 770

IDSK Independence danssportklubb 12 400

IF Fregatten 19 100

IF Friskis&Svettis Lidköping 72 800

IFK Lidköping 22 000

Järpås IS 43800

Järpås Skytteförening 9142

KK Allround 114600

Kållands BK 10 826

Kållandsö Gymnastik och Idrottsförening 60900

Lidan BTK 24200

Lidans Badmintonklubb 13 548

Lidköping AFF Lakers 31 258

Lidköpings AIK LAIK 56 900

Lidköpings Atletsällskap LAS 30 400

Lidköpings Budoklubb 29 800

Lidköpings Dataförenng 123000

Lidköpings FK 310 900

Lidköpings Flygklubb 10 000

Lidköpings Golfklubb 59 400

Lidköpings Gymnastik o simsällskap 43 700

Lidköpings Idrottssällskap 42 293

Lidköpings kampsport IF 88800

Lidköpings Kanotförening 71 500

Lidköpings Konståkningsklubb 59 000

Lidköpings kyokushin karateklubb 27800

Lidköpings Ridklubb 439 700

Lidköpings SBU 7 600

Lidköpings Schacksällskap 25 080

Lidköpings Scoutkår 20 264

Lidköpings Sportklubb 4 470

Lidköpings Squash- & Padelklubb 9300

Lidköpings Tennisklubb 202 448

Lidköpings Vintersportklubb 225 300

Läckö Golfklubb 15 600

Mellby IK 57184

Musikal i Lisch 7748

Norra Härene BK 39 006

Norra Kållands Ungdomsskytteförening 11 659

Rackeby Idrottsklubb 52000

Råda Bollklubb 307800

SalebyIF 55600

Saleby Junis av IOGT-NTO 3278

Saleby skytteförening 13 697

Segelsällskapet Westgötarne SSW 55 066

Spelföreningen Slättens förkämpar 5 960

TK Levo 185 164

Trässbergs BK 38 410

Tuns IK 9900

Tyngdlyftningsklubben TLK 4 470

Villa Lidköping BK 141252

Vinninga AIF 80900

Vinninga Junis av IOGT-NTO 4172

Örslösa-Söne IK 89 336

Totalt: 4. 322.991