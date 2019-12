I kyrkor i dag och de närmaste dagarna

Publicerad torsdag, 12 december 2019, 06:25 av Redaktionen

Sunnersbergs församling

Kyrkans gård Lockörn .

Söndag 15 december

Kyrkans Gård Lockörn 10: Mässa

S:ta Marie Kapell 18: Kvällsmässa

Onsdag 18 december

Otterstads kyrka 19: Musik i vinterkväll

Musik i vinterkväll

Konserter i jultid. Otterstads kyrka onsdagar 19.00 Fri entré. Kollekt till Bukobahjälpen tas upp vid utgången.

18 december Julkonsert med församlingens barnkörer tillsammans med sångsolist Linnéa Smedman och instrumentalister: Johan Sundström, bas, Richard Burén, gitarr. Allt under ledning av musiker Annette Jacobsson.

1 januari 2020 Konsert med sommarkyrkoteamet 2019: Oliver Artursson, Jakob Burén, Jacob Göransson, Thea Nilsson, Elsa Staf, Selma Staf och Christine Sörner. Musiker Carl-Magnus Malmesved håller i trådarna.

8 januari 2020 Konsert med Kyrkokören i Otterstad under ledning av musiker Carl-Magnus Malmesved. Sångsolist är Miriam Gindemo.

Lidköpings församling

S:t Nicolai kyrka.

Fredag 13 december

S:t Nicolai kyrka 12,05: Pilgrimsgudstjänst

Lördag 14 december

S:ta Maria kyrka 12: Dopgudstjänst

S:t Nicolai kyrka 15,30 och 18: Julkonsert med manskören Harmoni

Söndag 15 december

S:t Nicolai 11: Mässa gemensamt med EFS

S:t Sigfrids kyrka 17: Gudstjänst

S:ta Maria kyrka 18: Möjligheternas mässa

Tisdag 17 december

S:ta Maria kyrka 17: Veckomässa

S:t Nicolai kyrka 17,30 och 20: Julkonsert med De la Gardiegymnasiet

Lördag 21 december

S:t Nicolai kyrka 16 och 19: Konsert med Eileen.

Julaftonsgemenskap i Missionskyrkan

I år hålls julfirandet i Missionskyrkan mellan kl. 13.00-17.00. Anmälan senast 16/12 kl 12.00 till 0510-301280 eller missionskyrkan@lidkoping.org Glöm inte att meddela specialkost och ålder på barn.

Södra Kållands pastorat

Mellby kyrka

Torsdag 12 december

Råda församlingshem 9.30 -12 Stor & Liten. Öppen förskola 0-5 år. Barnen får gärna komma lusseklädda.

Lugnets äldreboende 15 Gudstjänst, Anna-Karin Widnersson.

Fredag 13 december

Råda kyrka 8.15 Morgonmässa, Anna-Karin Widnersson.

Järpås kyrka 8.30 Luciafirande med Järpås skola, Magnusson.

Mellby kyrka 18.30 Luciahögtid, Anna-Karin Widnersson. Durklangen, Mariakören och Nova Voces bjuder på en stämningsfull luciahögtid.

Söndag 15 december

Lavads kyrka 10 Högmässa, Magnus Magnusson.

Råda församlingshem 10 Gudstjänst med alla åldrar, Anna-Karin Widnersson. Julavslutning för Kyrkis, Kyrkkulan och Kul i Dur med dans kring granen, julpyssel, gröt och skinksmörgås.

Söne kyrka 16 Grantändningsgudstjänst, Anna-Karin Widnersson. Miniskutan och Skutan i Örslösa medverkar tillsammans med andra barn från församlingen.

Järpås kyrka 17 ”Strålande jul”, Magnus Magnusson. Järpås strålande kör ackompanjeras av Carl Nyqvist – fiol, Emma Johansson – flöjt, Karin Möller – piano, Per Ekblad – slagverk och Stina Svantesson – kontrabas under ledning av Per Bjelkeflo.

Måndag 16 december

Råda församlingshem 17 -19.30 Familjekväll. Julavslutning för Miniorer, Durklangen, Mariakören och Juniorer. Vi börjar med att äta gröt och smörgås. Sedan blir det dans kring granen, julpyssel och ett utomhusspår ”Jakten på den försvunna tomteluvan”.

Torsdag 19 december

Bräddegårdens äldreboende 14.30 Andakt, Johnny Hagberg. Seniorklangen medverkar.

Fredag 20 december

Tuns församlingshem 17.30 -21 Ungdomsgrupp åk.6+. Öppen ungdomsverksamhet. Julavslutning.

Sävare församling/pastorat

Lindärva kyrka

Lördag 14 december

Hasslösa kyrka 18: Helgsmålsbön, lekmannaledd.

Söndag 15 december

Sävare kyrka 11: Mässa

Saleby kyrka 18: Ljusgudstjänst

Onsdag 18 december

Lindärva kyrka 19: Vesper

Lördag 21 december

Norra Härene kyrka 18: Julkonsert

Torsdagar

9,30 Majåkerskyrkan: Ett steg i taget. Promenad och fika.

Tisdagar

8,30 Sävare församlingshem: Frukost.com. Gemenskap. Frukost serveras pris 30:-

EFS-kyrkan i Lidköping

EFS-kyrkan

Söndag 15 december

11.00 Gemensam Mässa i S:t Nicolai kyrka. Mikael Kjell, Anders Kjellqvist

Frälsningsarmen, Torggatan Lidköping!.

.

Söndag 15 december

11.00 Gudstjänst. Det är Agneta och Thomas Landerholm som håller i detta möte. Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe.

