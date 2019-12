Start för Musik i vinterkväll i Otterstads kyrka

Publicerad onsdag, 11 december 2019, 10:55 av Redaktionen

Sunnersbergs församlings musiksatsning ”Musik i vinterkväll” startar i kväll i Otterstads kyrka.

I kväll medverkar församlingens gospelkör Con Brio Gospel. Sångsolist är Jimmy Paulsson och instrumentalister är Ebba Vester på piano och Carl-Gustav Jonsson på trummor. Allt under ledning av Carl-Magnus Malmesved.

Det blir en julkonsert i gospelton med både traditionella gospellåtar som ”Go tell it on the mountain” och med några julsånger som Elvis Presley spelade in som ”White Christmas”.

Det blir musik under fyra onsdagskvällar i december och januari och vid alla tillfällena medverkar körmedlemmar i församlingen: barnkörsångare, Sommarkyrkoteamet och vid sista tillfället Kyrkokören.

Vid samtliga tillfällen tas kollekt upp till Bukobahjälpen i Tanzania.

Otterstads kyrka kl 19.