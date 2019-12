Mötesplatsen onsdag 10 december

Publicerad onsdag, 11 december 2019, 00:03 av Redaktionen

Här är hela mötesplatsen – skicka in dina evenemang, föreningsmöten, idrott och annat ideellt. Publiceringen är gratis.

Lidköpingsnytts sida som är gratis för föreningslivet och andra evenemang (inte affärsmässiga).

Skicka in ditt evenemang

desk(a)lidkopingsnytt.nu – byt (a) mot @. Eller använd den färdiga meddelandesidan

Välkommen med föreningsmöten, evenemang m m (ej kommersiellt eller länkar). Det går bra att skicka flera i samma e-brev.

Anmäl evenemang – Klicka eller skicka till desk(a)lidkopingsnytt.nu (föreningsmöten m m – ej kommersiellt).

ONSDAG 11 DECEMBER

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

9:30 Sittande yoga

10:30 Sittande yoga

16:30 Nobelfest! Välkommen till oss på en festlig Nobelmiddag. Sång av Nina Tågerud. Prisutdelning! Kom gärna festklädd. Kostnad 120 kr inkl. alkoholfri dryck. Anm tel. 0510-771288, begränsat antal platser, Max 2 anmälningar/person. Betalas senast 9/12 för att behålla bokad plats!

Mötesplats Hjärtat Skaragatan 26 Tel 771212

12-14:30 Lunch servering

14:00 Julgrupps plantering anmälan 0510-771212

STS (Broderskap)

18,30 PRO-lokalen Sockerbruket): Föredrag om Kata gård, gröt och lotteri. Bosse Bergenwall sjunger och spelar julsånger.

Musik i vinterkväll

19 Otterstads kyrka: Konsert: I kväll Con Brio gospel med gästsolist Jimmy Paulsson. Dirigent Carl-Magnus Malmesved. Fri entré men kollekt.

Bandy

19 Arenan: elitserien herrar; Villa Lidköping – Broberg/Söderhamn

Bio och andra program på Folkets Hus i Lidköping. Föreställningar på Röda kvarn anges särskilt:

11.00 Jag kommer hem igen till jul, 7 år

11.00 Tills Frank skiljer oss åt, Barntillåten

13.15 Om det oändliga, 11 år

13.30 Knives Out, 11 år

15.15 Förfärliga snömannen, 7 år

16.30 Last Christmas, 7 år

17.30 Pavarotti, 7 år

18.45 Jumanji: The Next Level, 11 år

20.00 Knives Out, 11 år



TORSDAG 12 DECEMBER

Mötesplats Hjärtat Skaragatan 26 Tel 771212

09:30 station/styrka träning

12-13:30 Lunch servering

14:00-15:30 Våffelservering

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

9:00 Herrarnas morgon! Pratstund. Kaffe, smörgåsar och fika finns att köpa!

10:00-12:00 Drop in hos syn- & hörselinstruktör

10:15 Cirkelträning

Bio och andra program på Folkets Hus i Lidköping. Föreställningar på Röda kvarn anges särskilt:

18.00 Jumanji: The Next Level, 11 år

18.00 Jag kommer hem igen till jul, 7 år

20.30 The Lighthouse, 15 år

20.45 21 Bridges, 15 år



FREDAG 13 DECEMBER

Musikhjälpen i Lidköping

13, 14 och 15 december: Från glasbur på Nya Stadens torg. Årets tema: Sex är inte ett vapen.

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

10:15 Inomhusboule

15:00 Lidköpings Lucia! Lussekatt & pepparkaka, 25kr inkl. kaffe.

Mötesplats Hjärtat Skaragatan 26 Tel 771212

12-13:30 Lunch servering

Ishockey

19 Ishallen: Alltrean; HC Lidköping – Åseda IF

Bio och andra program på Folkets Hus i Lidköping. Föreställningar på Röda kvarn anges särskilt:

11.00 Jag kommer hem igen till jul, 7 år

11.00 Last Christmas, 7 år

13.15 Tills Frank skiljer oss åt, Barntillåten

13.30 Pavarotti, 7 år

15.30 Förfärliga snömannen, 7 år

16.00 Om det oändliga, 11 år

17.45 Porträtt av en kvinna i brand, 7 år

18.00 Jumanji: The Next Level, 11 år

18.00 Röda Kvarn Last Christmas, 7 år

20.15 Knives Out, 11 år

20.15 Röda Kvarn Countdown, 15 år

20.45 Black Christmas, 15 år



LÖRDAG 14 DECEMBER

Musikhjälpen i Lidköping

13, 14 och 15 december: Från glasbur på Nya Stadens torg. Årets tema: Sex är inte ett vapen.

Midvinterblot

13-16 Vikingaskeppet Sigrid Storråda, Blombergs hamn.

Bio och andra program på Folkets Hus i Lidköping. Föreställningar på Röda kvarn anges särskilt:

15.00 Förfärliga snömannen, 7 år

17.15 Porträtt av en kvinna i brand, 7 år

17.30 Röda Kvarn Jag kommer hem igen till jul, 7 år

18.00 Jumanji: The Next Level, 11 år

20.00 Knives Out, 11 år

20.00 Röda Kvarn Last Christmas, 7 år

20.45 Black Christmas, 15 år



SÖNDAG 15 DECEMBER

Musikhjälpen i Lidköping

13, 14 och 15 december: Från glasbur på Nya Stadens torg. Årets tema: Sex är inte ett vapen.

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

14:30-16:30 Söndagscafé! Föreningen PRO håller öppet och erbjuder kaffe och mjuk pepparkaka, 25kr

Gösslunda Hembygdsförening

17 Kaffekvarnen: Luciatåg, servering m m. Anm delt senast 12/12 till tel 17193.

Bio och andra program på Folkets Hus i Lidköping. Föreställningar på Röda kvarn anges särskilt:

15.00 Förfärliga snömannen, 7 år

15.00 Om det oändliga, 11 år

17.00 Jag kommer hem igen till jul, 7 år

17.00 Röda Kvarn Last Christmas, 7 år

17.15 Jumanji: The Next Level, 11 år

19.30 Black Christmas, 15 år



MÅNDAG 16 DECEMBER



Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Sittande Qigong. Välkommen att prova på sittande Qigong. Qigong får energin att flöda vilket ger näring åt våra fysiska och mentala processer i kroppen. De meditativa och lugnande rörelserna ger avkoppling och frigör nya krafter inom oss. Ledig klädsel rekommenderas. Passet är ca 30 minuter långt.

Mötesplats Hjärtat Skaragatan 26 Tel 771212

12-13:30 Lunch servering

14,15 Julfika med Christel Petrini som sjunger

Bio och andra program på Folkets Hus i Lidköping. Föreställningar på Röda kvarn anges särskilt:

11.00 Porträtt av en kvinna i brand, 7 år

13.00 Om det oändliga, 11 år

15.00 Jag kommer hem igen till jul, 7 år

15.00 Knives Out, 11 år

18.00 Jumanji: The Next Level, 11 år

18.00 Jag kommer hem igen till jul, 7 år

20.30 Knives Out, 11 år

20.45 Black Christmas, 15 år



TISDAG 17 DECEMBER

Mötesplats Hjärtat Skaragatan 26 Tel 771212

13:30 julbord anmälan

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

14:00 Julklappsbingo!

Välkommen att spela julklappsbingo! 5 spel med chans att vinna julklappar. Paus för fika. Vinst till alla! Kostnad 20kr/bricka.

Bio och andra program på Folkets Hus i Lidköping. Föreställningar på Röda kvarn anges särskilt:

11.00 Porträtt av en kvinna i brand, 7 år

11.00 Last Christmas, 7 år

13.45 Förfärliga snömannen, 7 år

14.00 Le Mans ’66, 11 år

16.00 Tills Frank skiljer oss åt, Barntillåten

18.00 Le Mans ’66, 11 år

18.15 Jumanji: The Next Level, 11 år

21.00 Black Christmas, 15 år

21.00 Countdown, 15 år



ONSDAG 18 DECEMBER

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

11:30 & 13:30 Jullunch! Vi erbjuder 2 sittningar, kl.11:30-13:00 & 13:30-15:00. Kostnad: 60kr för pensionär, 75kr för övriga i sällskap med pensionär. Betalas i samband med anmälan eller senast 16/12 för att behålla bokad plats. Föranmälan from 25/11 kl.8:30, tel.0510-771288.Max 4 anmälningar/person, 65 platser/sittning.

Mötesplats Hjärtat Skaragatan 26 Tel 771212

12-14:30 Lunchservering

14:00 julbingo med inslagna julklappar

SKPF-pensionärerna avd 34

15 Folkets Park Lidköping: Julfest med litet julbord (100:-). Underhållning, lotteri. Anm delt senast 15/12 till tel 070-5981976.

Musik i vinterkväll

19 Otterstads kyrka: Konsert: I kväll Julsånger med Sunnersbergs församlings barnkörer samt sångsolist Linnéa Smedman och instrumentalister Johan Sundström och Richard Burén, Annette Jacobsson leder. Fri Entré – kollekt till Bukobahjälpen.

Bio och andra program på Folkets Hus i Lidköping. Föreställningar på Röda kvarn anges särskilt:

10.00 Star Wars: The Rise of Skywalker, 11 år

11.00 Jag kommer hem igen till jul, 7 år

13.30 Star Wars: The Rise of Skywalker, 11 år

13.30 Porträtt av en kvinna i brand, 7 år

16.15 Förfärliga snömannen, 7 år

17.30 Star Wars: The Rise of Skywalker, 11 år

18.30 Jumanji: The Next Level, 11 år

21.00 Star Wars: The Rise of Skywalker, 11 år

21.00 Black Christmas, 15 år



TORSDAG 19 DECEMBER

Bio och andra program på Folkets Hus i Lidköping. Föreställningar på Röda kvarn anges särskilt:

11.00 Knives Out, 11 år

11.00 Om det oändliga, 11 år

13.00 Last Christmas, 7 år

14.00 Förfärliga snömannen, 7 år

17.00 Porträtt av en kvinna i brand, 7 år

17.30 Star Wars: The Rise of Skywalker, 11 år

19.45 Jumanji: The Next Level, 11 år

20.45 Star Wars: The Rise of Skywalker, 11 år



FREDAG 20 DECEMBER

LÖRDAG 21 DECEMBER

Spikens julmarknad

10-16 Spikens hamn: Julmarknad

SÖNDAG 22 DECEMBER

Spikens julmarknad

10-16 Spikens hamn: Julmarknad

MÅNDAG 23 DECEMBER

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Sittande Qigong Ledig klädsel rekommenderas. Passet är ca 30 minuter långt.

TISDAG 24 DECEMBER

ONSDAG 25 DECEMBER

TORSDAG 26 DECEMBER

Bandy

19 Arenan:

– 12,30: Allsvenskan; Lidköpings AIK – Boltic

– 15: Elitserien damer; Villa – AIK

– 19: Elitserien herrar; Villa – AIK

FREDAG 27 DECEMBER

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

10:15 Sittande Qigong Ledig klädsel rekommenderas. Passet är ca 30 minuter långt.

LÖRDAG 28 DECEMBER

SÖNDAG 29 DECEMBER

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

14:30-16:30 Söndagscafé! Föreningen PRO håller öppet och erbjuder kaffe och saffranskaka, 25kr.

MÅNDAG 30 DECEMBER

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Sittande Qigong Ledig klädsel rekommenderas. Passet är ca 30 minuter långt.

TISDAG 31 DECEMBER

Direktsänd nyårskonsert

17,15 Folkets Hus: Livesändning från Berlins Konserthus, traidionell konsert med Berlinfilharmonikerna.

ONSDAG 1 JANUARI

Musik i vinterkväll

19 Otterstads kyrka: Konsert: I kväll – Sommarkyrkoteamet återvänder. Oliver Artursson, Jakob Burén, Jacob Göransson, Thea Nilsson, elsa Staf, Selma Staf och Christian Sörner. Carl-Magnus Malmesved leder. Fri Entré – kollekt till Bukobahjälpen.

ONSDAG 8 JANUARI

Musik i vinterkväll

19 Otterstads kyrka: Konsert: I kväll – Kyrkokören i Otterstad samt solist Miriam Gindemo. Carl-Magnus Malmesved leder. Fri Entré – kollekt till Bukobahjälpen.

MÅNDAG 13 JANUARI

Götene Dykarklubb

18,30: Kursstart för sportdykning samt terminsstart för fridykning.

FREDAG 31 JANUARI

Klubb Maritim

19 Klubblokalen Målaregatan 8: Årsmöte (prel datum, kan ändras)

LÖRDAG 21 MARS

Bandyfinaler

Studenternas IP Uppsala: Finaler i elitserierna. 10,30 damer, 15,15 herrar.

LÖRDAG 28 MARS

Power vårmarknad

8-14 Arenan: Sveriges största inomhusmarknad för amerikanska bilar, bildelar och livsstilsprodukter. Arr: American Car club Sweden.

FREDAG 3 APRIL

Fritidsmässa

Sparbanken Lidköping Arena

LÖRDAG 25 APRIL

Spin o Hope

6,30-19,30 Sparbanken Lidköping Arena: Spinning för förmån för barncancerfonden.

LÖRDAG 30 MAJ

Klassfotboll

Ågårdens IP

SÖNDAG 31 MAJ

Klassfotboll

Ågårdens IP

FREDAG 26 JUNI

Kajakträff

12 Läckö slott: Kajakträff inleds – pågår t o m söndag 28/6