Herrlandslaget: Tre debutanter får chansen i 4-nationsturneringen i bandy

Publicerad onsdag, 11 december 2019, 15:04 av Redaktionen

20-22 december ställs Sveriges herrlandslag mot Ryssland, Finland och Norge i Eriksson Arena i Åby.

Förbundskaptenen Micke Carlsson har tagit ut 16 utespelare och 2 målvakter till turneringen.

– Det är en väldigt spännande blandning med en del rutinerade spelare och en del nya. Det ska bli roligt att se hur vi får ihop det, säger Micke till svenskbandy.se.

I truppen finns tre spelare som ställs inför sina första herrlandskamper. Västeråsmålvakten Henrik Kjellsson och Vetlandaduon Tobias Nyberg och Pontus Vilén.

– Jag ser verkligen fram emot turneringen. Jag ser mig själv som en tvåvägsspelare som tar ett hårt jobb i defensiven och hoppas kunna bidra även offensivt, säger Pontus till svenskbandy.se.

Målvakter

13. Jesper Thimfors, Villa Lidköping, Moderklubb: Otterbäckens BK, 2 A-landskamper

30. Henrik Kjellsson, Västerås SK, Moderklubb: Västerås SK, – A-landskamper

Försvarsspelare:

11. David Pizzoni, Hammarby IF, Moderklubb: Gustavsbergs IF, 35 A-landskamper

15. Linus Pettersson, Sandvikens AIK, Moderklubb: IFK Motala, 81 A-landskamper

20. Stefan Edberg, Västerås SK, Moderklubb: Västerås SK, 9 A-landskamper

22. Ludvig Johansson, Villa Lidköping BK, Moderklubb: Villa Lidköping BK, 2 A-landskamper

Halvor:

4. Per Hellmyrs, Bollnäs GIF, Moderklubb: Edsbyns IF, 132 A-landskamper

5. Tobias Nyberg, Vetlanda BK, Moderklubb: Lidköpings AIK, – A-landskamper

8. Erik Säfström, Sandvikens AIK, Moderklubb: Örebro SK, 77 A-landskamper

Mittfältare:

6. Daniel Berlin, Sandvikens AIK, Moderklubb: IK Sirius, 114 A-landskamper

16. Pontus Vilén, Vetlanda BK, Moderklubb: Skirö AIK, – A-landskamper

17. Robin Öhrlund, IFK Vänersborg, Moderklubb: Örebro SK, 4 A-landskamper

40. Adam Gilljam, Hammarby IF, Moderklubb: Broberg/Söderhamn IF, 55 A-landskamper

94. Simon Jansson, Edsbyns IF, Moderklubb: Köping IS, 27 A-landskamper

Anfallare:

14. Oscar Wikblad, Edsbyns IF, Moderklubb: Edsbyns IF, 2 A-landskamper

18. Joakim Andersson, Villa Lidköping BK, Moderklubb: Vetlanda BK, 27 A-landskamper

21. Christoffer Edlund, Jenisej, Moderklubb: Vetlanda BK, 82 A-landskamper

95. Erik Pettersson, SKA Neftyanik, Moderklubb: Söderfors GoIF, 39 A-landskamper