Nya regler på väg för dygnet-runt-förskola

Publicerad tisdag, 10 december 2019, 07:02 av Björn Smitterberg

Sedan 2007 har Lidköpings kommun haft förskola som varit öppen för barn till föräldrar med nattarbete. Här har barn fått sova, och fått hjälp med att komma till skolan bl a. Nu är regelförändringar på väg – förändringar som bygger på erfarenheter från de gångna åren och även hur andra kommuner sköter verksamheten.

Den här verksamheten sköts av förskolan Gröna fyren. Den är inte lagstadgad.

Nu finns förslag att de som vill utnyttja verksamheten ska göra det schemalagt under minst tre månader.

• Reglerna ändras så att de även omfattar att verksamheten stänger två veckor på sommaren. Aktuella veckor meddelas vårdnadshavare i samband med planering av ordinarie sommarsamordning.

• Vem/vilka som har rätt till omsorg på obekväm arbetstid förtydligas.

• Regel förtydligas att schemaändringar ska meddelas minst 14 dagar i förväg för att omsorg ska kunna garanteras. Vid akuta schemaändringar kan inte alltid omsorg garanteras.

• Regel förtydligas om vistelse för barn i verksamheten. Om en vårdnadshavare är sjuk får barnet vistas max fem timmar per dag i verksamheten, men inte under obekväma tider.

• Det förtydligas att kommunen har rätt att säga upp platsen om den, utan särskilda skäl, inte nyttjats under två månader.

• Att man vid behov erbjuds taxiresa mellan fritidshem/skola men att vårdnadshavare ombesörjer resa mellan hemmet och Gröna fyren.

Politiker i barn- och skolnämnden har ärendet uppe i dagarna. Hittills har tendensen bland politiker varit att godkänna ändringarna.