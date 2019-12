Greps efter inbrott

Publicerad tisdag, 10 december 2019, 06:36 av Björn Smitterberg

När detta skrivs har just en person tagits in till förhör misstänkt för ett inbrott.

Det är en minilivsbutik i Lidköping som utsatts för stöld. en person har krossat ett fönster och tagit sig in och stulit snus. Bara minuter senare greps en misstänkt och denne har just tagits in till utredning.

I övrigt har natten varit lugn för Polisen.