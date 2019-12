Debatt: Varför höghastighetståg?

En sjökapten, bosatt i annat land nu men med rötter på Kålland, ifrågasätter satsning på höghastighetståg och tror att underhållet blir dyrt.

Angående Höghastighetståg.

Många beundrar de Nordamerikanska Indianernas Filosofi och Kultur.

Det berättas att en Gammal Indianhövding reste med ett av de första tågen över prärien. Vid avstignings-stationen förblev han sittande på stationen under en anmärkningsvärt lång tid. En Stins på stationen tillfrågade honom om anledningen.

Svaret blev: ”Jag sitter här och inväntar min Ande och Själ – att de skall hinna ikapp mig”.

Vi vet att många är förvirrade efter långa flygresor.

Låt oss hoppas att våra politiker tar tid på sig, och inväntar – på ankomststationen – sin Ande och själ/det Vett och Förnuft som behövs för att regera, för Sveriges land -och svenska folkets bästa, när de åkt höghastighetståg på väg till politiska möten.

Jag har alltid trott att (Partiet) var för låg hastighet vilket sparar på energin och drar ner kostnader för underhållet.

Perhaps you should reconsider your plans – and perhaps situation.

Exempel

Ett Svenskt fartyg brände 95 tons olja med farten 21.5 knop med ett visst deplacement.

Under oljekrisen bestämde man att dra er farten till 19 knop. Med samma Deplacement drog maskineriet cirka 70 ton och maskinisterna kunde koppla av något och avgasventilerna varade längre.

Tågets fart förskräcker. Kan det vara något att sträva efter att sitta i HH-tåg och stirr-bliga i en ”Handcomputer” utan att se naturen utanför.

– Sjöfarare i Öster- och Västerled (Retired)