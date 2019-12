Tidskrift för Saleby, Trässberg och Härjevad – nu finns årets läsning

Publicerad lördag, 07 december 2019

Bland ändamålen med Saleby Hembygdsförenings årsskrift Hem och Hembygd finns att väcka kärlek till sin hembygd.

Hembygd är Saleby, Trässberg och Härjevad.

Det är inte något litet enkelt arbete som läggs ned för att med en tidskrift hålla den kärleken levande. Samtidigt visar det sig finnas gott om trevligheter att berätta om i denna hembygd.

Det är nummer 29 av den årliga utgåvan som på fredagen lämnade tryckeriet i skara och nu finns att köpa av Hembygdsföreningen som just i dag inleder försäljning i Saleby. Många är det säkert som har samlat på varje årgång och det blir ju till slut ett uppslagsverk om de tre socknarna.

Det är gott om bilder och det är kännetecknande för Hem och Hembygd. I stor utsträckning redogörs för den egna verksamheten i hembygdsföreningen under året med just bilder. Men här finns också fina reportage, och det handlar ofta om personer som med personliga intressen lägger ned ett stort arbete. En del helt oväntade. Henrik Johansson, bosatt i Gudhem men med rötter i Saleby, har byggt sitt barndomshem i modell och lagt in olika händelser i modellen.

På samma uppslag kan man förresten hitta en västgötsk ordbok.

Är du en krösalök, eller kanske en trilskebötta?

Tänk att kunna ordna en träff med klasskamraterna i Saleby skola – kanske inte så märkvärdigt, men här var kamratskapen speciell för de som jubilerade i år började skolan 1949. Spridda i världen samlades de ändå i år.

1912 fick trakten en scoutkår. Den har ändrat karaktär genom åren men idén lever än.

En uppfinningsrik man som utvecklade jordbruket har sett sina första tegar här i trakten och bor nu i Lidköping.

Det är mycket att läsa och det är intressant. Hem och Hembygd rekommenderas även för den hembygdsintresserade utanför de tre socknarna. Fin läsning under julledigheten – om ni kan hålla er till dess…