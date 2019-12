Nystart för kulturprojekt längs Kinnekullebanan

Publicerad fredag, 06 december 2019, 11:32 av - Inskickat material

Från och med november har Kulturella och kreativa näringar längs Kinnekullebanan en ny projektledare. Stafettpinnen har tagits över av Ingrid Skarp som är verksam som frilansjournalist, författare och kommunikatör.

Projektet startade 2018 och ska stärka kulturföretagandet inom det geografiska området i Skaraborg där Kinnekullebanan passerar: Vara, Lidköping, Götene, Mariestad och Gullspång. Med stöd från Leader Nordvästra Skaraborg och Skaraborgs kommunalförbund ska projektet bland annat skapa samarbetsmöjligheter för aktörer inom det kreativa fältet. Något som den nya projektledaren ser fram emot att verka för, inte minst som hon själv är en del av ett frilanskollektiv på Folkets hus i Lidköping.

– Som egenföretagare är det lätt att känna sig ensam, både i sin verksamhetsutveckling och på fikarasten. Där tror jag att samarbete med andra kulturaktörer är en viktig nyckel för att orka och för att lyckas på lång sikt. För mig har det varit helt avgörande att jag är omgiven av andra kreatörer, vi stöttar och hjälper varann i vått och torrt. Jag tycker också att det är viktigt att uppmärksamma att kulturella och kreativa näringar är en viktig del av samhällsekonomin och bidrar till vårt områdes attraktivitet, säger Ingrid Skarp.

Tidigare aktiviteter i projektet har visat att det finns ett stort behov av mötesplatser för de kulturella och kreativa näringarna och att det är en bransch som är ganska osynlig i området. Fram till sommaren 2021 planerar Ingrid Skarp att bygga vidare på erfarenheterna och bjuda in till aktiviteter som ger kulturaktörer möjlighet att nätverka och få konkreta verktyg för affärsutveckling genom workshops, kurser och studieresor. Just nu är det bråda dagar för Ingrid som just avslutat arbetet med en bok där fjorton kvinnor berättar om sina erfarenheter av utmattning. Arbetet är en del av hennes eget projekt Skriv för hälsan som även det finansieras av Leader Nordvästra Skaraborg.

Det blir mycket Leader framöver alltså.

– Ja, så är det ju, och det känns kul. Det ska bli riktigt roligt att få ta KKN vidare in i 2020, säger Ingrid Skarp i ett pressmeddelande.

Fotnot: Kulturella och kreativa näringar beskrivs av Tillväxtverket som ”företag som har kulturskapande eller andra kreativa processer som bärande del av sin affärsidé eller som råvara. Detta ger tillsammans med relationen till omvärlden särskilda förutsättningar för dessa företag att utvecklas, nå nya marknader och skapa nya produkter”.