Julaftonsaga i TV blev teater och nu på film

Här är veckans filmpremiärer på Folkets Hus

Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton

– inspelad på Scalateatern, nu på bio!

När Anton Lundqvist, Henrik Dorsin, Vanna Rosenberg och Peter Dalle står på samma scen för att leverera den älskade julklassikern Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton kan ingenting gå fel. Eller jo, det kan det så klart i teorin, men just den här gången vet vi att allt blir hur rätt som helst. Föreställningen som visas på lördag kl. 15 är nämligen inspelad en dag på Scalateatern, när allt gick just hur rätt som helst.

Anna Vnuk regisserar den tokhyllade och fantasifulla musikalversionen av Tage Danielssons och Per Åhlins varmhjärtade berättelse. Vi hör finurliga nyskrivna sångtexter signerade Henrik Dorsin, som också är uppsättningens mycket aktive berättare på scen, samt musik av Carl Bagge. Per Åhlin är så klart föreställningens produktionsdesigner.

Bruce!

Western Stars är den storslagna filmversionen av Bruce Springsteens globalt framgångsrika album med samma namn. Springsteens mångåriga medarbetare Thom Zimny har regisserat filmen tillsammans med Springsteen själv, vilket gör detta till ”Bossens” regidebut. Filmen erbjuder fans över världen en möjlighet att se och höra Bruce Springsteen framföra albumets samtliga 13 låtar, uppbackad av ett band och en orkester, under det katedrallika taket i Springsteens nästan 100 år gamla lada i Colts Neck, New Jersey.

Western Stars är skrivet och framfört av Bruce Springsteen med Patti Scialfa som speciell gäst.

Endast en föreställning.

Knives Out

Veckans enda biopremiär är kriminaldramat Knives Out. När den berömde kriminalförfattaren Harlan Thrombey hittas död på sin egendom strax efter sin 85-årsdag, landar uppgiften att utreda mordet på något mystiskt sätt hos den nyfikne och lättsamme detektiven Benoit Blanc. Med såväl Harlans dysfunktionella familj som hans hängivna personal på listan över misstänkta, tvingas Blanc slingra sig genom ett nät av lögner och villospår för att avslöja sanningen om Harlans alltför tidiga död.

Från 11 år

Språk: Engelska – svensk text

Genre: Drama, kriminalitet, komedi, mysterium, thriller

Regissör: Rian Johnson