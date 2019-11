Hört på stan: Hur roligt blir det nu?

Publicerad fredag, 29 november 2019, 11:30 av Björn Smitterberg

Samhällsbyggnadsnämnden har verkligen varit en tungviktare i Lidköpings kommunpolitiska liv.

Vad händer nu, när den nämnden avlövas. Det blir en planerande verksamhet kvar. Viktig, men hur roligt blir det jämfört med tidigare?

Samhällsbyggnadsnämnden har länge varit en tung nämnd. Hårda frågor, tydliga resultat som omgivningen ser exempelvis i form av förändrad stadsbild.

Till den nämnden har många politiker önskat sig.

Det är, tycker många, roligt i Samhällsbyggnadsnämndens handfasta frågor.

Nu blir det inte så många tunga tydliga frågor kvar i Samhällsbyggnadsnämnden som får lämna ifrån sig alla frågor om drift till Serviceförvaltningen och Servicenämnden.

Kommer en del politiker att vilja byta?

En annan nämnd som lämnar ifrån sig ansvar är kultur- och fritidsnämnden. I princip lämnas ansvaret för alla kommunens idrottsanläggningar över till Serviceförvaltningen.

Flygskam och bilskam. Nu klädskam.

Vi gör av med för mycket av jordens resurser. Och skäms för det i stället för att kräva att att butiker och andra leverantörer ändrar sig. I veckan kom ett pressmeddelande om just detta från forskning vid Göteborgs Universitet:

Nu visar en ny studie från Göteborgs universitet att vi istället för att fundera kring hur hållbar klädindustrin egentligen är, riktar kritiken mot oss själva.

– Vi mår dåligt över att vi misslyckas med att göra hållbara val när vi köper kläder och skor. Istället för att vända kritiken mot industrin som producerar och tillhandahåller kläder på ett sätt som inte är hållbart, skambelägger vi oss själva, säger Magdalena Petersson McIntyre, forskare.

Naturvårdsverket på torsdagen:

Ny statistik visar att den svenska konsumtionens klimatpåverkan är cirka nio ton per person och år. För att hålla den globala uppvärmningen under två grader behövs omfattande åtgärder från såväl politiker och näringsliv som från privatpersoner för att minska utsläppen till ett ton per person.

Det är hög tid att vi får lite goda nyheter om minskad klimatpåverkan snart.

På tal om klimat. Snö. Det är ett inslag som redaktören inte helt gillar, nåja snö går väl an. Men halkan….

Dementi!

På torsdagen presenterade Lidköpingsnytt en nyhet om ett radioprogram om en Lidköpingskonstnär som skapade bilder av tomtar.

Omedelbart hörde en läsare av sig och påstod sig veta att bilderna är skapade i Stadshuset.

Detta vill redaktören dementera.

Hur roligt är det? I ett pressmeddelandet från Statistiska Centralbyrån står det:

– Nöjdast är de som bor ihop utan barn

Mest nöjda med livet är de som bor tillsammans utan barn. 52 procent av dem svarar att de är mycket nöjda med livet, jämfört med 41 procent av de som är sammanboende och bor med barn under 18 år.

Men barnhistorier är roliga. Ofta från skolan:

– Det finns tre sorters människor, dom som kan räkna och dom som inte kan räkna.

God helg. Ta det försiktigt.