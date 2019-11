Mötesplatsen torsdag 28 november

Publicerad torsdag, 28 november 2019, 00:01 av Björn Smitterberg

TORSDAG 28 NOVEMBER

Mötesplats Hjärtat Skaragatan 26 Tel 771212

09:30 station/styrka träning

12-13:30 Lunch servering

14:00-15:30 Våffelservering

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

9:00 Herrarnas morgon! Pratstund. Kaffe, smörgåsar och fika finns att köpa!

10:15 Cirkelträning

Klubb Maritim

19 Klubblokalen Målaregatan 8: Filmafton

Bio och andra program på Folkets Hus i Lidköping. Föreställningar på Röda kvarn anges särskilt:

12.00 Kortfilm med soppa, 80 kr 1 tim

17.00 Folkan 2 Föreläsning: Staden

18.00 Last Christmas, 7 år

19.30 Tills Frank skiljer oss åt, Barntillåten

20.15 21 Bridges, 15 år



FREDAG 29 NOVEMBER

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

10:15 Inomhusboule

14:30-16:00 Adventsmys med lotteri! 1:a advent stundar på söndag. Här på SeniorCenter tjuvstartar vi adventsmyset redan denna

fredag eftermiddag med nybakad adventsfika och ett adventslotteri.

Mötesplats Hjärtat Skaragatan 26 Tel 771212

12-13:30 Lunch servering

Bio och andra program på Folkets Hus i Lidköping. Föreställningar på Röda kvarn anges särskilt:

11.00 Jag kommer hem igen till jul, 7 år

11.00 Om det oändliga, 11 år

13.00 Tills Frank skiljer oss åt, Barntillåten

13.30 Le Mans ’66, 11 år

15.15 Förfärliga snömannen, 7 år

17.00 The Irishman, 15 år

17.30 Jag kommer hem igen till jul, 7 år

18.00 Röda Kvarn Last Christmas, 7 år

20.00 Le Mans ’66, 11 år

20.15 Röda Kvarn Knives Out, 11 år

21.00 Countdown, 15 år

LÖRDAG 30 NOVEMBER

Bio och andra program på Folkets Hus i Lidköping. Föreställningar på Röda kvarn anges särskilt:

14.30 Om det oändliga, 11 år

15.00 Sagan om Karl-Bertil Jonsson julafton,

16.00 Röda Kvarn Förfärliga snömannen, 7 år

16.30 Familjen Addams, 7 år

17.45 Jag kommer hem igen till jul, 7 år

18.15 Röda Kvarn Last Christmas, 7 år

18.30 Tills Frank skiljer oss åt, Barntillåten

20.15 Knives Out, 11 år

20.45 The Lighthouse, 15 år

SÖNDAG 1 DECEMBER

Julmarknad och julskyltning

12 Nya stadens torg och Limtorget: Julmarknad. Butikerna öppnar julpyntade.

S-kvinnorna Lidköping

15 SAP-exp Sevillagatan: Traditionell grötfest.

Bio och andra program på Folkets Hus i Lidköping. Föreställningar på Röda kvarn anges särskilt:

15.00 Förfärliga snömannen, 7 år

15.00 Drottningens corgi, 7 år

16.30 Röda Kvarn After julskyltning: Arthur och julklappsrushen, fri entré

17.00 Jag kommer hem igen till jul, 7 år

17.15 The Irishman, 15 år

19.30 21 Bridges, 15 år

MÅNDAG 2 DECEMBER

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Balans/Styrka, träningspass

Mötesplats Hjärtat Skaragatan 26 Tel 771212

12-13:30 Lunch servering

Bio och andra program på Folkets Hus i Lidköping. Föreställningar på Röda kvarn anges särskilt:

17.30 Om det oändliga, 11 år

18.00 Jag kommer hem igen till jul, 7 år

20.30 Knives Out, 11 år

TISDAG 3 DECEMBER

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

10:15 Do In egenmassage, övningarna syftar till att stimulera blodcirkulationen, föra bort slaggprodukter, värma upp, mjuka upp och pigga upp kroppen. Kom och prova på, jätteskönt och avslappnande.

14:30 Seniorsingers framför julsånger Vår sång- & musikgrupp med Hans Gustavsson i spetsen framför på Biblioteksscenen ett sång- & musikprogram med bl.a. jullåtar. Därefter erbjuder vårt café en härlig julsmörgås uppe på SeniorCenter. Anmälan tel. 0510-771288. 60kr inkl. dryck, kaffe & kaka. Betalas i samband med anmälan eller senast 2/12.

Mötesplats Hjärtat Skaragatan 26 Tel 771212

09:30 Styrka/balans Träning

12-13:30 Lunch servering

14:15 Sittande Yoga träning

Socialdemokraterna Lidköping

18 Lidbeckska Huset: Medlemsmöte. Gustav Edvinsson informerar om pågående och planerad verksamhet. Motioner inför DK-kongress 2020 och partikongress 2021. Fika. Alla medlemmar välkomna.

Bio och andra program på Folkets Hus i Lidköping. Föreställningar på Röda kvarn anges särskilt:

17.30 Joker, 15 år

17.30 Le Mans ’66, 11 år

20.15 Jag kommer hem igen till jul, 7 år

20.30 Midway, 15 år

ONSDAG 4 DECEMBER

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

9:30 Sittande yoga

10:30 Sittande yoga

14:00 Handla online vi visar och berättar hur du kan handla och beställa din mat via internet med hjälp av din mobil, dator eller surfplatta. Vi går igenom inloggning, hur du handlar, betalar och väljer hemleverans/hämtar i butik. Föredraget hålls av Sandra Mattsson.

Mötesplats Hjärtat Skaragatan 26 Tel 771212

12-14:30 Lunch servering

Bio och andra program på Folkets Hus i Lidköping. Föreställningar på Röda kvarn anges särskilt:

11.00 Jag kommer hem igen till jul, 7 år

11.00 Tills Frank skiljer oss åt, Barntillåten

13.15 Om det oändliga, 11 år

13.30 Midway, 15 år

15.15 Förfärliga snömannen, 7 år

21.00 Western Stars, Barntillåten

TORSDAG 5 DECEMBER

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

9:00 Herrarnas morgon! Pratstund. Kaffe, smörgåsar och fika finns att köpa!

10:15 Cirkelträning

Mötesplats Hjärtat Skaragatan 26 Tel 771212

09:30 station/styrka träning

12-13:30 Lunch servering

14:00-15:30 Våffelservering

Parkinsonföreningen Lidköping

14 Seniorcenter: Möte. Anm till 0702-264639

Bibliotekets filmklubb

18,30 Bibliotekscenen: Filmkväll Obs föranmälan till biblioteket.

Luciahögtid

19 S:t Nicolai kyrka: Luciakröning. Lucia med tärnor möts av fackeltåg av Lidköpings Scoutkår. Frälsningsarméns musikkår medverkar. Entré 20:- samt insamling. Arr Svenska kyrkan, Lions och Scouterna.

Bio och andra program på Folkets Hus i Lidköping. Föreställningar på Röda kvarn anges särskilt:

18.45 Last Christmas, 7 år

21.00 Knives Out, 11 år

21.00 The Lighthouse, 15 år

FREDAG 6 DECEMBER

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

10:15 Inomhusboule

14:00 Iskalla änglar och het kärlek i Arktis. Bengt-Åke Öhgren, präst, fotograf och äventyrare berättar om resor till kyla, is och snö. Giganten i Arktis är förstås isbjörnen, som just i dessa tider är starkt hotad.

Bengt-Åke berättar om sina upplevelser och delar med sig av foton på detta fantastiska djur samt valrossar, polarrävar och flyttfåglar. Fika finns att köpa

Mötesplats Hjärtat Skaragatan 26 Tel 771212

12-13:30 Lunch servering

Teater

19 Sockerbrukets lunchrestaurang: Lala – om helvetet vi kallar livet. Inställt p g a sjukdom

LÖRDAG 7 DECEMBER

Julmys

11 Biblioteket och Ajax-lägenheten: julmys, vorkshop, barnteater Nasse hittar en stol (20:-)

SÖNDAG 8 DECEMBER

Julmarknad

14-17 Thoréns affär i Uvered: Almanacka 2020 fr. Uvered, hembakt bröd,ost,dörrkransar,hantverk i betong, Lotteri.Servering: kaffe m dopp,glögg, korv m bröd. Arr: Uvereds Hembygdsförening

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

MÅNDAG 9 DECEMBER

Mötesplats Hjärtat Skaragatan 26 Tel 771212

12-13:30 Lunch servering

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Balans/Styrka

TISDAG 10 DECEMBER

Mötesplats Hjärtat Skaragatan 26 Tel 771212

09:30 Styrka/balans Träning

12-13:30 Lunch servering

14:15 Sittande Yoga träning

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

10:15 Do In egenmassage, övningarna syftar till att stimulera blodcirkulationen, föra bort slaggprodukter, värma upp, mjuka upp och pigga upp kroppen. Kom och prova på, jätteskönt och avslappnande.

13:45-15:15 It-café Mobil & surfplatta i vardagen.

En kostnadsfri träff som passar alla, från nybörjare till proffs. Ta med din surfplatta/mobil eller låna en Ipad av oss.

14:30-16:00 Välkommen på våffelcafé! Det serveras våfflor med sylt och grädde. 30kr.

ONSDAG 11 DECEMBER

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

9:30 Sittande yoga

10:30 Sittande yoga

16:30 Nobelfest! Välkommen till oss på en festlig Nobelmiddag. Sång av Nina Tågerud. Prisutdelning! Kom gärna festklädd. Kostnad 120 kr inkl. alkoholfri dryck. Anm tel. 0510-771288, begränsat antal platser, Max 2 anmälningar/person. Betalas senast 9/12 för att behålla bokad plats!

Mötesplats Hjärtat Skaragatan 26 Tel 771212

12-14:30 Lunch servering

14:00 Julgrupps plantering anmälan 0510-771212

TORSDAG 12 DECEMBER

Mötesplats Hjärtat Skaragatan 26 Tel 771212

09:30 station/styrka träning

12-13:30 Lunch servering

14:00-15:30 Våffelservering

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

9:00 Herrarnas morgon! Pratstund. Kaffe, smörgåsar och fika finns att köpa!

10:00-12:00 Drop in hos syn- & hörselinstruktör

10:15 Cirkelträning

FREDAG 13 DECEMBER

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

10:15 Inomhusboule

15:00 Lidköpings Lucia! Lussekatt & pepparkaka, 25kr inkl. kaffe.

Mötesplats Hjärtat Skaragatan 26 Tel 771212

12-13:30 Lunch servering

LÖRDAG 14 DECEMBER

SÖNDAG 15 DECEMBER

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

14:30-16:30 Söndagscafé! Föreningen PRO håller öppet och erbjuder kaffe och mjuk pepparkaka, 25kr

MÅNDAG 16 DECEMBER



Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Sittande Qigong. Välkommen att prova på sittande Qigong. Qigong får energin att flöda vilket ger näring åt våra fysiska och mentala processer i kroppen. De meditativa och lugnande rörelserna ger avkoppling och frigör nya krafter inom oss. Ledig klädsel rekommenderas. Passet är ca 30 minuter långt.

Mötesplats Hjärtat Skaragatan 26 Tel 771212

12-13:30 Lunch servering

14,15 Julfika med Christel Petrini som sjunger

TISDAG 17 DECEMBER

Mötesplats Hjärtat Skaragatan 26 Tel 771212

13:30 julbord anmälan

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

14:00 Julklappsbingo!

Välkommen att spela julklappsbingo! 5 spel med chans att vinna julklappar. Paus för fika. Vinst till alla! Kostnad 20kr/bricka.

ONSDAG 18 DECEMBER

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

11:30 & 13:30 Jullunch! Vi erbjuder 2 sittningar, kl.11:30-13:00 & 13:30-15:00. Kostnad: 60kr för pensionär, 75kr för övriga i sällskap med pensionär. Betalas i samband med anmälan eller senast 16/12 för att behålla bokad plats. Föranmälan from 25/11 kl.8:30, tel.0510-771288.Max 4 anmälningar/person, 65 platser/sittning.

Mötesplats Hjärtat Skaragatan 26 Tel 771212

12-14:30 Lunchservering

14:00 julbingo med inslagna julklappar

TORSDAG 19 DECEMBER

FREDAG 20 DECEMBER

LÖRDAG 21 DECEMBER

Spikens julmarknad

10-16 Spikens hamn: Julmarknad

SÖNDAG 22 DECEMBER

Spikens julmarknad

10-16 Spikens hamn: Julmarknad

MÅNDAG 23 DECEMBER

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Sittande Qigong Ledig klädsel rekommenderas. Passet är ca 30 minuter långt.

TISDAG 24 DECEMBER

ONSDAG 25 DECEMBER

TORSDAG 26 DECEMBER

FREDAG 27 DECEMBER

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

10:15 Sittande Qigong Ledig klädsel rekommenderas. Passet är ca 30 minuter långt.

LÖRDAG 28 DECEMBER

SÖNDAG 29 DECEMBER

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

14:30-16:30 Söndagscafé! Föreningen PRO håller öppet och erbjuder kaffe och saffranskaka, 25kr.

MÅNDAG 30 DECEMBER

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Sittande Qigong Ledig klädsel rekommenderas. Passet är ca 30 minuter långt.

TISDAG 31 DECEMBER

Direktsänd nyårskonsert

17,15 Folkets Hus: Livesändning från Berlins Konserthus, traidionell konsert med Berlinfilharmonikerna.

MÅNDAG 13 JANUARI

Götene Dykarklubb

18,30: Kursstart för sportdykning samt terminsstart för fridykning.

FREDAG 31 JANUARI

Klubb Maritim

19 Klubblokalen Målaregatan 8: Årsmöte (prel datum, kan ändras)

LÖRDAG 21 MARS

Bandyfinaler

Studenternas IP Uppsala: Finaler i elitserierna. 10,30 damer, 15,15 herrar.

FREDAG 3 APRIL

Fritidsmässa

Sparbanken Lidköping Arena

LÖRDAG 25 APRIL

Spin o Hope

7-19 Idrottens Hus: Spinning för förmån för barncancerfonden.

LÖRDAG 30 MAJ

Klassfotboll

Ågårdens IP

SÖNDAG 31 MAJ

Klassfotboll

Ågårdens IP

FREDAG 26 JUNI

Kajakträff

12 Läckö slott: Kajakträff inleds – pågår t o m söndag 28/6