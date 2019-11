Trio Vallin – Lindberg – Johansson avslutar konsertsäsongen

Lidköpings konsertförening avslutar höstsäsongen nu på lördag med en konsert i Kylandersalen i Musikskolan. Denna gång är det tre unga musiker som gästar Lidköping, Carl Vallin violin, Fred Lindberg cello och Emma Johansson piano.

Denna trio har var för sig redan hunnit bli etablerade på den svenska musikscenen. De lärde känna varandra när de studerade på Edsberg – Kungliga Musikhögskolans spetsutbildning i kammarmusik i Stockholm. De upptäckte snart att deras sätt att musicera och lyhördheten för varandras egenskaper stämde in på hur en klassisk pianotrio bör fungera. Deras lärare uppmuntrade och stödde deras planer på att bilda en egen pianotrio och snart började de även uppträda utanför Musikhögskolans domäner.

Carl Vallin violin, är född 1995 i Härryda utanför Göteborg och började redan som femåring spela violin på Kulturskolan i Lerum och varit elev för Suzuki-läraren Eva Bogren. När han var 13 år började han ta lektioner för Lars Kvensler och David Bergström verksamma vid GöteborgOperan. 2014-2017 studerade Carl vid den ansedda Guildhall School of Music and Drama i London för professor Simon Fischer.

Carl Vallin går nu sista terminen av sina masterstudier för professor Per Enoksson vid Kungliga Musikhögskolan – Edsberg i Stockholm. Han är sedan våren 2018 samtidigt anställd i Kungliga Hovkapellet, där han just har en ettårig provanställning som alternerande förste konsertmästare. Carl har bland annat varit konsertmästare i Västra Götalands Ungdomssymfoniker VÄGUS och grundat stråkensemblen Skallsjö Sommarorkester som han leder och driver sedan 2013. Orkestern har under Carls ledning gästat Lidköping flera gånger och återkommer sommaren 2020 med en konsert i Stadsträdgården

Carl Vallin har i år korats som vinnare av det prestigefyllda Jan Wallanderpriset. Detta pris delas årligen ut till någon av Sveriges unga framstående musikstudenter, som studerar vid någon av landets musikhögskolor. Förutom äran får pristagaren möjligheten att under ett antal år använda ett instrument av utomordentligt hög klass, i det här fallet en violin av mästaren Nicola Gagliano, Neapel, från 1766.

Fred Lindberg, cello, föddes 1995 i Saltsjö-Boo utanför Stockholm. Han började spela cello redan som sjuåring och har bl.a. haft Torleif Thedéen som lärare. Just nu studerar han masterprogrammet vid Kungl. Musikhögskolan – Edsberg. Dessutom frilansar han som kammarmusiker, solist och i orkestrar. Fred har erhållit flera priser och stipendier. Nyligen tilldelades han Kungl. Musikhögskolans rektorsstipendium om 100 000 kr och i februari 2018 blev han uttagen till att spela som solist i Bergens filharmoniska orkester via projektet ”De Unges Konsert”. Tidigare solouppdrag inkluderar fr.a. framföranden med Akademiska Kapellet i Uppsala och Kungl. Musikhögskolans Symfoniorkester.

Förutom konserter i Sverige har Fred redan hunnit med att spela på scener runt om i världen. Han har framträtt så väl i Carnegie Hall i New York och Chicago Symphony Center som i Muziekgebouw i Amsterdam, och Adminralspalast i Berlin. Fred har också deltagit i ett flertal festivaler, senast sommaren 2018 i Gotlande Chamber Music Festival där Staffan Scheja var ledare. Fred Lindberg spelar på en cello byggd av Jens Gösta Johansson i Cremona 2011.

Emma Johansson piano, är född 1993 i Göteborg där hon också växte upp. Hon studerade på kandidatutbildningen i klassisk musik på Högskolan för scen och musik i Göteborg 2012-2015. Därefter fortsatte hon till Stockholm där hon 2017 tog sin masterexamen vid Kungliga Musikhögskolan – Edsberg. Samma år fortsatte hon på programmet ”Avancerad påbyggnad” för professor Mats Widlund på Edsberg.

Emma har varit pristagare i Steinwayfestivalen och har erhållit stipendier från bland annat Kungliga Musikaliska Akademien, Frimurarna, Anders Sandrews Stiftelse och Kungliga Musikhögskolan. Emma tilldelades Fredrika Bremers musikstipendium för år 2016. Emma framträder regelbundet som kammarmusiker och som solist både i Sverige och internationellt. Hon har gästat bland annat Båstad kammarmusikfestival. Hon är redan bekant för lidköpingspubliken genom sin medverkan vid en konsert 2016 med Valhallakvintetten.

Konserten börjar kl.17.00 Arrangör Lidköpings konsertförening

Program

Ludwig van Beethoven: Pianotrio nr. 5 i D-dur (”spöktrion”)

Klara Stirner: Pianotrio

Dmitrij Sjostakovitj: Pianotrio

