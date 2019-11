Lidköpingsspelare till förtrupp inför P19-VM

Publicerad tisdag, 26 november 2019, 15:10 av Redaktionen

Två månader till VM – 19 spelare kallade till P19-landslaget. Den 16-18 december samlas Sveriges P19-landslag för ett läger i Västerås. Förbundskaptenerna Mattias Rehnholm och Jesper Larsson har kallat 17 utespelare och 2 målvakter.

– Det är några nya namn jämfört med truppen till septemberlägret i Uppsala. Vi vill få chansen att se dessa spelare i den här miljön, men det finns spelare utanför den här truppen som är aktuella för VM, säger Mattias Rehnholm till svenskbandy.se.

VM spelas i Finland 24-26 januari och innan avresan kommer den svenska truppen ha ett kort förläger i Uppsala. Under decemberlägret i Västerås väntar bland annat isträningar och en match mot Tillberga.

– Vi har hunnit se spelarna en hel del, både live och via webb-tv. Alla är fullt inne i säsongen. I Västerås kommer vi att fila på saker inför VM och skapa gemensamma mål, säger Mattias.

Sveriges slutliga VM-trupp kommer bestå av 14 utespelare och 2 målvakter. Nedan är det truppen som nu tagits ut till läger.

Benjamin Elfving, Västerås SK

Joel Snäll, Vetlanda BK

Albin Franzén, Nässjö IF

Alexander Härndal, Villa Lidköping BK

Alexander Karlgren, Villa Lidköping BK

Edvin Isaksson, Sandvikens AIK

Edvin Porswald, Tillberga Bandy

Elias Swartswe, Ljusdals BK

Emil Nordström, Vetlanda BK

Gabriel Hultgren, Åby/Tjureda IF

Gustav Ek, Vetlanda BK

Isac Karlsson, Vetlanda BK

Jesper Granqvist, Edsbyns IF

Kasper Sandgren, Västerås SK

Marcus Öhman, Ljusdals BK

Melker Westman, Västerås SK

Oscar Hulthammar, Nässjö IF

Rasmus Skarps, Edsbyns IF

Theo Lewerin, Villa Lidköping BK