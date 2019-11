Veckans biopremiärer på Folkets Hus

Publicerad fredag, 22 november 2019, 00:26 av Redaktionen



The Irishman

Robert De Niro, Jesse Plemons, Al Pacino, Joe Pesci och Anna Paquin är namn från rollistan när Martin Scorseses The Irishman når filmduken. Vi ser en episk, verklighetsbaserad historia om en torpeds erfarenheter av organiserad brottslighet i USA efter andra världskriget. Krigsveteranen och yrkesmördaren Frank “The Irishman” Sheeran samarbetade med några av det förra seklets mest ökända personligheter. Filmen kretsar kring ett av de mest berömda olösta fallen i USA:s historia: fackföreningsledaren Jimmy Hoffas mystiska försvinnande. Under denna svindlande resa genom den organiserade brottslighetens dolda korridorer skildras maffians alla mekanismer, rivaliteter och kopplingar till storpolitiken.

Från 15 år

Språk: Engelska, italienska, latin – svensk text

Genre: Drama, biografi

Regissör: Martin Scorsese

Trailer

21 Bridges

Redan som barn fick Andre Davis lära sig polisens tuffa villkor, när hans pappa dödades i tjänsten. Nu är han själv polis, och när åtta kollegor skoningslöst skjuts ihjäl under ett rån svär han att hämnas alla som mist livet i kampen för New York-bornas trygghet. För att hindra de maskerade mördarna från att lämna Manhattan spärrar han snabbt av öns alla broar och ser till att den svämmar över av snutar. Men under sin intensiva jakt inser Davis att polisen har kopplingar till ett brottssyndikat, vilket gör det omöjligt för honom att skilja på vän och fiende.

Från 15 år

Språk: Engelska – svensk text

Genre: Action, drama, thriller

Regissör: Brian Kirk

Trailer