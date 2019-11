Privatannonserna – annonsera gratis

däck, jacka, assietter, fälgar, cykeldubbdäck, julporslin…

Publicerad måndag, 18 november 2019, 08:13 av - Inskickat material

Klicka in till dagens annonsmarknad för privatpersoner i Lidköpingsnytt. Här kan du fynda, och annonsera utan annonskostnad. Vi tar även in hyresmarknaden. Glöm inte möjligheten att byta tjänster.

Uppdateras en gång varje vardag, normalt förmiddag.

REGLER:

Endast för privatpersoner (ingen näringsverksamhet).

Kort text!

Inga företagsnamn eller produktreklam.

Högst tre annonser per annonsör samtidigt/månad. En vara per annons.

En bild per annons. Bilden får inte vara ur broschyr eller från företags hemsida(upphovsrätt).

Inlagda annonser ändras inte

OBS: vid utbud av konst/konsthantverk måste upphovsman/-kvinna anges.

Skicka din annons till desk(a)lidkopingsnytt.nu – byt (a) mot @.

Annonsen skall vara fullständig; Rubrik, varunamn (inga företagsnamn), kort info, telefonnummer och eller e-postadress. Publiceringen är gratis.

Lidköpingsnytt är endast förmedlare av kontakter och tar inget ansvar för mellanhavanden i övrigt.

Meddela gärna med e-post när annonsen är avslutad.

17 november

Säljes

Skrivbord

Från 120×160 cm, förlängningsskiva 120×80 cm. Tillsatsbokhylla ingår. Pris 500:–

0705-85 02 17

Säljes

Vinterhjul

215/65 R16 Passar till: Hyundai Santa Fe 01-06, 13-16. och Tucson 05-10. Sonata 05-10. i30 07-18. I40 11-16. Och ix35 10-15. Däcken är slitna men hänger nog med en säsong till. Pris 1.000 kr

0705-79 92 12 eller unosve(a)outlook.com

16 november

Säljes

Vinterdäck

Har suttit på en Audi 80,rostiga plåt fälgar. Dubb, bra mönster. 1.000 kr

larsoveandersson55(A)gmail.com

15 november

Säljes

Jacka

Vinterjacka stl 42 Minimalt använd Ångerköp. 500 kr. Finns i gamlestan

0768-96 37 22

Köpes

Glasassietter

Söker glasassietter, ”Ulla” från Kosta Boda, ca 19 cm diam.

0706-530397

Säljes

Fälgar

4 st i aluminium, suttit på en Toyota Yaris årsmod 2009. Pris 250- Finns i Lidköping

0708-32 67 89

Säljes

radiogrammofon

Gammal radiogrammofon Philips Pris 200:–

Säljes

Dubbbdäck till cykel

Nokian W106, stl. 47-622. Knappt använda, blivit liggande. 2 st. Pris 200 kr.

0762-15 44 32

14 november

Säljes

Julporslin

Stavanger flint 6+6 flat+djup,1 uppläggs,1 karott. Pris 700:-

0705-92 33 88

Säljes

Oljemålning

på duk. ”Vinterskrud” av I Gustavzon. Pris: 375 KR! Finns i Lidköping.

0706-70 49 52

13 november

Säljes

Skrivbord

Databord i körsbärsfanér med kromade ben. Pris: 800:-

0706-22 14 13 eller e-post

12 november

Säljes

Soffbord

Retro soffbord med hylla som kan göras om till matbord. Soffbord 95 x 64 x 62, matbord 144 x 95 x 73. Pris 300:- Finns i Lidköping

0708-32 67 89

Säljes

Vitrinskåp

2 st med 3 lådor 90×197, 1 st m hyllor 90×197. 900:-/st eller 2.600 för alla.

0706-28 28 36

Köpes

Köksmaskin

Bosch hushållsassistent 1000 W. MUM6n23A1

0706-06 72 69

Säljes

Glöggservis

Gryta med tillhörande 10 st muggar. ”tomtedansen”. Pris 120:- Finns i Lidköping

0706-70 49 52.

11 november

Säljes

Julporslin

Rörstrand Jenny Nyström juldelar. 7 koppar 4+4 fat. Pris: 500:-

Säljes

Skylt

Väggskylt i järn i mycket bra skick med borttagbar text, stabila vägg- och hängfästen. Mått: 80×40 cm. Pris: 500:-. Finns i Lidköping

0708-32 67 89

8 november

Säljes

Telefon

En ny Doro 1362 svart säljes pga felköp. Kostar 645 säljes för 500. Finns i Lidköping

0708-68 33 07

7 november

Säljes

Stolar

Gamla stolar. 200 kr styck. Finns i Lidköping.

Säljes

Aluminiumfälgar

Fyra fina Volvo original 16” aluminiumfälgar 7Jx16x50 med slitna Michelin X-Ice North dubbdäck 205/60 R16, passande Volvo V70 -11 m fl. Finns i Lidköping, pris 1.200 kr

Säljes

Sulky

Retro. Pris 400 kr.

Säljes

Akvarell

Akvarellmålning, inramad. ”Rosa Pioner”. Konstnär I Gustavzon. Pris 400:-. Finns i Lidköping.

0706-70 49 52

6 november

Säljes

Rattkrycka

600 kr

0706-06 72 69

Säljes

Däck

Vinterdäck Goodyear Ultra Grip Ice Arctic. 155/65 R14 75T. Sparsamt använda en säsong. Har tidigare suttit på en Toyota Aygo. Pris: 1.500:-

0702-77 33 29

Säljes

Däck

Dubbfria på fälg varierat skick. 195/65 R15. Suttit på Ford Focus. Pris 400kr

0704-44 46 04 el essi399(a)hotmail.com

Säljes

Dubbdäck

på aluminiumfälgar 205/55 R16. Suttit på Ford focus ok skick.

5 november

Säljes

Säng



Dreamzone 120×200 på stålben i jättebra skick, inkl bäddmadrass, skydd på stålben. Pris 500:- Finns i Lidköping

Säljes

Oljemålning

På duk (konstnär I Gustavzon). Finns i Lidköping. Pris 550:-

Tel 0706-70 49 52

4 november

Säljes

Minnestallrik

Landstormen 25 cm. Rörstrand. 75 kr

0733-88 21 89

Säljes

Tårtkupa

med fat. Tupperware. 200 kr

Säljes

Norsk bakplatta

500 kr

Säljes

Motordrivna sängbottnar

2 st motordrivna sängbottnar 90 * 200. 250 kr styck. Finns i Lidköping.

Säljes

Symaskin

Janome Jubilee 85. Välskött symaskin. Pris 1.500 kr

0510-25588

Säljes

JEEP-dunkar

20-liters. 200 kr för 2. Finns i Lidköping

0703-39 44 21

Säljes

Noaks Ark med djur

av plast, arken är delbar och säljes med djur, vissa är parvis, samt div övriga tillbehör. Pris 500 kr.

0730-75 44 55

Säljes

Dekorationsträd

3st 50cm höga. Pris: 80 kr. Kan levereras i Lidköping.

0703-580656

3 november

Säljes

Dekorationsträd

100cm. Pris: 80kr. Kan levereras i Lidköping.

0703-58 06 56

31 oktober

Säljes

Dockskåp



Lundby dockskåp, fint och välvårdat. Diverse möbler följer med. Pris: 200:-

Säljes

Skrivbord

Begagnat, höj- och sänkbart skrivbord, 83 – 93 cm. Storlek 120 x 60 cm, svartlackerat stålunderrede. Bordsskivan av bokfanér. Tillverkare: Kinnarps. Pris; 100 kronor.

Säljes

Ytterplagg barn.

Hulabalu overall 92 cl 150:- Fix jacka 104 cl 100:- Helly Hansen regnställ 104 cl 150:-. Allt i mycket gott skick.

0706-68 27 36

Säljes

vinterhjul

4 st dubbade vinterhjul. 2000 kr. aluminiumfälgar 195/65 R15 bra skick.

30 oktober

Säljes

Däck på fälg

185/65/15 Matador åretruntdäck på aluminiumfälgar . Pris 1.500 kr

0736-86 64 36

29 oktober

Säljes

Bilkamera

Kehan C819, bilkamera som spelar in Full HD i 30fps, Sony IMX 323 Sensor, 170° supervidvinkel, 2,7″ skärm, G-sensor, Mikrofon, IR Filter. Bilkameran kan spela in 1080p i 30fps och har många funktioner. 2 sugfästen, 2 självhäftande fästen, 2 kablar för inkoppling till dator, 2 kablar för inkoppling till cigarettändaruttag och instruktionsbok ingår. Levereras i originalkartong. Finns i Lidköping. Pris 500kr.

0736-84 04 56

Säljes

Skinnväska

Röd med axelrem. Obet anv. Pris 250:- Finns i Lidköping.

0706-70 49 52.

28 oktober

Säljes

Matgrupp

Bord 180×100, sex stolar. Pris: 1.000:-kr. Finns i Lidköping

Säljes

Vinterdäck

4 st vinterdäck 235/60R17 Passar till MB GLK.

Tel. 0708-21 08 89

Säljes

Frysskåp

120 lit Elektro Helios i mycket bra skick. Höjd 82 Bredd 55 Djup 61 cm. Finns i Lidköping. Pris: 400:-

27 oktober

Säljes

Hylla

Furuhylla i nyskick! Aldrig använd! Mått: längd 140 cm, bredd 29 cm Pris 300 kr

0708-82 95 91 eller Leif.gittan2(a)gmail.com

Säljes

Släpkärra



Max last 185 kilo. Nypris: 1290,00. Nu 1050,00.

24 oktober

Säljes

Handväska

Svart mindre handväska med axelrem (konstläder). Pris 80:-. Finns i Lidköping.

0703-91 84 92

23 oktober

Skänkes

Furumöbel

Soffor 3-sits + 2 sits, 1 fåtölj, soffbord 80 x 130 cm. Hämtas i Jung.

Säljes

Fönster

Komplett fint & helt 2-glas fönster (Råglas) 1000 mm högt, 800 mm brett. Finns i Lidköping.

w.lars(a)hotmail.se

22 oktober

Säljes

Trädbelysning

Dekorationsträd. Pris: 150kr

Säljes

Radiator

med tre effektlägen (750/1250/2000W) fläkt och termostat. Pris: 150 kr

Säljes

Armband

Nytt armband, Pilgrim. Snäckor. Omkrets cirka 21 cm. Finns i Lidköping. Pris; 250:-

0706-70 49 52

21 oktober

Säljes

Cykel

Äldre Crescent. Pris: 600:-

0704-30 35 20

Säljes

Soffbord

välaktat, 900 kronor L 140, B 80, H 55.

Säljes

Hörnbord

med glasskiva, välaktat, 900 kronor Diameter 60, H 55.

Säljes

Takarmatur

”Anna” , diameter 60, höjd 52. 400 kronor

20 oktober

Säljes

Vitrinskåp





i ek med belysning H185 B84 D31 . 1000:-

Säljes

Köksgrupp





140×90 500:- finns i Lidköping

Säljes

Rikstäcket

Rikstäckets medlemstidningar 1989-2001 nr i och 8 saknas 200kr.

0768-02 42 92

Säljes

Vävsked

Helt ny vävsked 90/10 160 lång. Nypris 435kr nu 200kr.

0768-02 42 92

Säljes dubbdäck

195/65R15 lättmetallfälgar passande till Hyundai i30. Finns i Lidköping. Pris 2000kr.

0510-27621

19 oktober

Säljes Lastbågar

till Passat original med fästen till takbox. Pris 1.700.

0708-21 72 80