Vänern nära normal nivå

Publicerad fredag, 15 november 2019, 09:05 av Björn Smitterberg

Vänerns vattenstånd var klockan 7 på fredagsmorgonen 44,57 meter vilket är 8 centimeter under det normala för november, men 47 centimeter över sjökortsdjupet.

Till Lidköpings hamn väntas

Lördag: ”Helge” med last från Ryssland.

Måndag: ”Åland” med last från Tyskland och ”Leckö” med last från Finland.

Onsdag: ”Wilson Maas” med last från Norge.