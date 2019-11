Snabbskrinnade Jesper Bryngelson gästade Idrotthistoria Sällskapet

Publicerad tisdag, 12 november 2019, 14:37 av Tore Sahlström

Lidköpings Idrottshistoria Sällskap brukar under tisdagsförmiddagarna ha en träff för sina medlemmar.

Ibland har sällskapet någon känd idrottsutövare som kommer berättar om sig och sin sport. På tisdagen var den Norafödde och tillika bandyspelaren och tränaren Jesper Bryngelson som var gästtalare.

Jesper Bryngelson har spelat många säsonger i Villa Lidköping men numera är det en tränarkarriär som gäller för den 42-årige Bryngelson i Lidköpings AIK. Det blev under Villatiden hela 200 matcher och åtskilliga elitseriemål.

Det hela började i den västmanländska staden Nora där Jespers far var engagerad i stadens bandyklubb. Strax efter att Jesper hade lärt sig att gå så blev det i mycket unga år skridskor och bandy som gällde föra Noragrabben. Han kom in i Nitro/Noras A-lag redan som 14–åring och sedan har karriären bara fortsatt i klubbar som Katrineholm, Örebro, IFK Motala, Boltic och Villa.

Det var under sitt spel i Boltic som Villaprofilen Per-Anders ”Nöne” Gustafsson fick upp ögonen för Jesper och besökte Jesper i Karlstad ett par gånger och lyckades övertala Jesper tillsammans med fru Heidi att flytta till Lidköping. Anbud fanns även då från Västerås SK. Vid denna tid hade även IF Boltics ekonomi rasat i botten och här såg Jesper ett bra tillfälle att flytta till bandystaden Lidköping.

Dessutom kände han sedan tidigare Daniel Andersson i Villalaget.

– Jag har inte ångrat en sekund att det blev Villa Lidköping. Det jag har fått uppleva med Villa känns helt fantastiskt och att som lagkapten få vara med i SM-finalen 2012, berättade Jesper inför ett 50-tal idrottsintresserade åhörare.

Förra säsongen återvände Bryngelson till moderklubben Nitro/Nora då Jesper inte hade fått lika mycket speltid i Villa. Han ville avsluta den spelande karriären i Nitro/Nora. Tyvärr fick han en skada i kvalet mot Mölndal men lyckades ändå vara med att föra upp laget till allsvenskan. Nitro/Nora tackade dock nej till allsvenskt spel och valde att spela kvar i lägre division.

Efter förra säsongen blev Jesper Bryngelson tillfrågad om han kunde ta över tränarsysslan i Lidköpings AIK och nu har han börjat sin tränarkarriär på allvar.

– Jag blev stolt att bli tillfrågad av LAIK. Det är ett riktigt bra lag. Det är ett jättehärligt gäng som gillar varandra och har kul både på och utanför bandyplanen, säger Jesper om sitt färska tränarjobb.

På frågan vilken tränare som har betytt mest i hans bandykarriär så blev svaret snabbt.

-Ari Holopainen är den bäste ledaren jag har haft . Han kunde få ihop en grupp lätt och var i sitt agerande rak och tydlig.

Om bandyns framtid säger Bryngelsson:

– Spelarna bör spela en mera fartfylld bandy och, inte vara så återhållsamma som till exempel när Vetlanda spelade mot Villa sist. Inte åka omkring så mycket – utan mera ett offensivt spel och spela bollen.

Jesper Bryngelson var i hög grad en målgörare av stora mått. Under sin Villaperiod 2007-2016 gjorde han 221 mål. Jag vill nog också påstå att han har gjort ett elitseriens snyggaste bandymål genom tiderna i en match mot Hammarby 2014. Jesper studsade bollen på klubban fem gånger och sedan lyfte in den över målvakten. Det är nog bara under Micke Arvidssons storhetstid när Micke fintade bort ett helt försvar och gjorde sina mål som, är lika jämförbart.

Bryngelsons tränarpremiär i Lidköpings AIK har börjat med en förlust och en vinst. Till helgen möter laget i den tredje seriematchen Katrineholms SK borta. Förmodligen ett kärt återseende för den f.d. Katrineholmspelaren Bryngelson.

På tisdagsträffen fanns det några gamla Villaspelare på plats för att lyssna på Bryngelsson Det var Leif Lagesson (sittande fr.v) med 60 spelade matcher i Villa som gjorde lagets första slutspelsmål. Leif bror Håkans spelade även i Villa. Intill Leif sitter Håkan Andersson som har spelat 60 matcher i Villa samt även en period i LAIK.

Bakom t.v. står en riktig Villanestor nämligen Karl-Axel ”Acke” Andersson. Spelade i Villa mellan åren 1959-1972. Dessutom har Acke varit med och tränat alla lag i föreningen genom tiderna. Tillsammans med Jesper Bryngelson betraktar de Micke Arvidsson klassiska skridskor som nu är museum föremål.