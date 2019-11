Väntade fartyg

Publicerad fredag, 08 november 2019, 09:16 av Redaktionen

Till Lidköpings hamn väntas:

I dag ”RMS Laar” med last från Nederländerna

Under lördagen ”Skagern” med last från Frankrike

Under måndagen ”Sylvia” med last från Finland

Under onsdagen ”Rebecca Hammann” med last från Tyskland.

Vänerns yta var på fredagsmorgonen 5 centimeter under det normala för årstiden och 49 centimeter över sjökortsdjupet.