Tematorsdagar i Folkets Hus om stadsbyggnad och arkitektur

Publicerad torsdag, 07 november 2019, 14:32 av Redaktionen

Rum och ansvar- premiär för after work med föreläsningar <br/>och film om stadsbyggnad och arkitektur

Fyra torsdagar i november bjuder Lidköpings Folkets Hus med partners in till After Work på tema stadsbyggnad och arkitektur. Först ut denna torsdag är Ludmila Larsson från arkitektbyrån Brunnberg & Forshed, som föreläser under rubriken Rum och ansvar.

Stadsbyggnad handlar ofta om att bygga högt, att bygga i en viss stil eller att bygga så billigt som möjligt. Arkitektkontoret Brunnberg & Forshed vill istället ställa frågor om attraktiva stadsrum och mötesplatser, och diskutera stadsbyggnad på ett konkret och begripligt sätt. Både de enskilda byggnaderna och det sammanhang de ligger i är viktigt för att skapa platser där människor faktiskt vill leva, men hur skapar man egentligen sådana platser? I vandringsutställningen Rum och ansvar som ställs ut i Folkans foajé, presenteras sju begrepp som handlar om arkitekturens betydelse för stadsbyggandet.

En enkel after work-meny serveras från 16.30 och kl. 17.15 startar dagens föreläsning eller film. Vi håller som längst på till kl. 19. Förboka gärna din plats

7 november – Rum & Ansvar med arkitektkontoret Brunnberg & Forshed

14 november – Push med panelsamtal i samarbete med Hyresgästföreningen

21 november – Kiruna – en stad i förvandling

28 november – Nybyggnation i trä

Biljetter