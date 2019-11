Från Trosspojke till Major

Publicerad torsdag, 07 november 2019

Släktforskarföreningen i Lidköping har haft onsdagsmöte, och en av våra medlemmar ALF Lindblad höll en mycket intressant föreläsning om en av sina anor, tänk om alla hade lika spännande berättelser i sin släkt.

Alfs berättelse handlade om Per Stålhammar, född i Småland 1612. Redan som 14-åring blev Per inskriven i kavalleriet i trossen, som trosspojke och han hade hand om hästarnas utfodring.

Under 1600 talet var det i stort sett krig i Europa hela tiden, bl a 30-åriga kriget. Det som var fascinerande var att Per kunde deltaga i dessa krig under många decennier och undvika att dödad, skadad eller sjuk.

Per Stålhammar blev ju trosspojke 14 år gammal och han lämnade militären 79 år gammal, han hade då stigit i graderna och blev till slut major. Han blev adlad under sin militära resa och hans vapensköld innehöll en arm av stål med en hammare i handen.

Per blev en gammal man, han dog 1701, 89 år gammal, på ett av sina säterier i Småland.

Denna och flera andra närliggande händelser har flera historiker skrivit om, bla Dick Harrison.

