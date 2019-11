Telestationer i Götene stänger

Två telestationer i Götene kommun stänger inom kort.

Det skriver Götene kommun i ett meddelande.

Två telestationer inom Götene kommun kommer att stänga i november 2020. De som berörs är Årnäsbruk och Vättlösa, vilket påverkar sammanlagt 63 kunder. Detta är en effekt av att Telia fortsätter sin övergång från kopparbaserade tjänster till tjänster baserade på främst fiber- och mobilnät.

Götene kommun har nu fått information om att de planerade förändringarna på Telias telenät innebär att två telestationer kommer att stängas i Götene under november 2020. De som berörs är Årnäsbruk och Vättlösa, vilket påverkar sammanlagt 63 kunder. Förändringen sker succesivt över hela landet. Telias förändringar innebär att de områdesvis ersätter vanlig fast telefoni med lösningar via mobilnätet, och bredband via telejacket (ADSL) med fiber eller mobilt bredband.

Trygghetslarm tillhandahållna av Götene kommun påverkas inte av förändringen.

Kommuner ansvarar inte för att tillhandahålla telefoni till medborgare. Som enskild har man ett eget ansvar att säkerställa sitt behov av telefoni och bredband. Du kan därför behöva kontakta olika leverantörer, och kanske också utvärdera olika lösningar. Det är i första hand marknaden som ska erbjuda telefoni och bredband till hushåll och företag. I de berörda områdena finns idag privata aktörer, alternativt fiberförening, som har fibernät.

På Post och Telestyrelsens hemsida finns råd för dig som berörs av kopparavvecklingen: https://pts.se/sv/privat/telefoni/fast-telefoni/goda-rad-till-dig-som-berors-av-telias-teknikskifte/