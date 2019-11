Pöntinen till Lidköping

Publicerad onsdag, 06 november 2019, 09:55 av - Inskickat material

Roland Pöntinen räknas som en av de allra främsta och mest anlitade svenska konsertpianisterna av idag. Nu på lördag den 9 november gästar han Lidköping och ger en solokonsert i S:t Nicolai kyrka.

Roland Pöntinen debuterade som 17-åring med Kungliga Filharmonikerna 1981 och har nu, sedan många år, hela världen som sitt arbetsfält. Roland Pöntinen är känd för sin stora virtuositet och har en repertoar som sträcker sig alltifrån de stora klassiska mästarna till nyskrivna verk. Han är också verksam som tonsättare och arrangör.

Som solist har Roland Pöntinen framträtt med flera av världens främsta symfoniorkestrar. Här kan nämnas Los Angeles Philharmonics i Hollywood Bowl, med Philharmonia Orchestra i Paris och London samt framträdanden på London Proms i Royal Albert Hall. Han har också samarbetat med flera världsberömda dirigenter, bl.a. Esa Pekka Salonen, Leif Segerstam, Neeme Järvi och Jevgenij Svetlanov.

Roland Pöntinen har som gästartist framträtt på flera stora festivaler, däribland Schleswig-Holstein, Ruhr Klavier Festival, Mostly Mozart i New York. Sedan 2018 är han konstnärlig ledare för Båstads Kammarmusikfestival. Roland Pöntinen har under åren samarbetat med flera framstående instrumentalister som Christian Lindberg, Håkan Hardenberger, Martin Fröst, och Love Derwinger.

2001 valdes Roland Pöntinen in som ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien och erhöll året därpå den kungliga guldmedaljen Litteris et Artibus för framstående konstnärlig gärning. Han har hittills hunnit med att göra fler än 100 skivinspelningar.

Det är alltså en mycket meriterad konsertpianist som besöker Lidköping på lördag. Det blir ett unikt tillfälle för lidköpingspubliken att lyssna och njuta av Roland Pöntinens enastående pianospel. Kyrkan öppnas kl. 16:15.

Program

Ludwig van Beethoven: Sonat Fiss-dur op 78 (1809) – Adagio cantabile – Allegro ma non troppo – Allegro vivace

Frédéric Chopin: Nocturne G-dur op 37 nr 2 (1839)

Frédéric Chopin: ur 12 Etyder op10 (1829-32) – nr. 3 E-dur, nr. 4 ciss-moll och nr. 6 ess-moll

Frédéric Chopin: Ballad nr 4 f-moll op.52 (1842)

PAUS

Franz Liszt: Sposalizio ur Années de pèlerinage. Deuxième année: Italie (1837-49)

Franz Liszt: Les jeux d’eaux à la Villa d’Este ur Années de pèlerinage. Troisième année. (1867-77)

Gabriel Fauré: Barcarolle nr 10 a-moll op 104 nr 2 (1913)

Maurice Ravel: ur Miroirs (1905) – Une barque sur l’océan och Alborada del gracioso

______________________________

S:t Nicolai kyrka kl 17, lördag. Samarr Lidköpings församling och Lidköpings Konsertförening.