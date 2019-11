På nya uppdrag i Lidköpings kommun

Publicerad tisdag, 05 november 2019, 09:31 av Redaktionen

Nyanställningar, förlängningar samt ändrade anställningar vid Lidköpings kommun under oktober.

Efternamn Förnamn Benämning Område

Garström Helena Skolsköt Barn & Skola

Thyrell Ann-Ki Sadm/lär Barn & Skola

Andersson Philip Lär obeh Barn & Skola

Broberg Jonna Brnskout Barn & Skola

Bengtsson Öster Agneta Barnsköt Barn & Skola

Ahlstedt Sahl Linda Brnskout Barn & Skola

Sandsjö Camilla Admin Barn & Skola

Sunnercrantz Jan PedaResu Barn & Skola

Kähkönen Liisa Brnskout Barn & Skola

Ahokas Oskar Fritpeob Barn & Skola

Nyberg Marina Brnskout Barn & Skola

Klasson Birgitta Brnskout Barn & Skola

Ahlstrand Jenny PedaResu Barn & Skola

Berggren Ann-Charlotte Lär obeh Barn & Skola

Endrias Teklu Modmåläo Barn & Skola

Klimenta Muradija Modmålär Barn & Skola

Danielsson Fredrik Fritidsp Barn & Skola

Öiestad Sjöstrand Tobias Resurspe Barn & Skola

Stenström Felix PedaResu Barn & Skola

Berling Malin Resrsped Barn & Skola

Jovanovic Deny Lär obeh Barn & Skola

Johansson Eleonore Försklär Barn & Skola

Grip Jennifer Brnskout Barn & Skola

von Knorring Anna Barnsköt Barn & Skola

Bernaba Dalal Brnskout Barn & Skola

Friberg Åsa Förstelä Barn & Skola

Sköld Moa Brnskout Barn & Skola

Strandberg Kerstin PedaResu Barn & Skola

Lundgren Hampus PedaResu Barn & Skola

Karlsson Linda Kock/Ko Intern Service

Jonsson Annette Kock/Ko Intern Service

Knutsson Marita Ekonbtr Intern Service

Ly Phuong Ekonbtr Intern Service

Kindberg Anders Fastchef Intern Service

Nylén Fia-Lotta Persokon Intern Service

Somsinyotkul Noppaluck Lokalvår Intern Service

Jonsson Fanny Arblestä Intern Service

Lilja Thomasson Eva Lokalvår Intern Service

Andersson Isabelle Badvärd Kultur & Fritid

Apell Leif Idrpltvm Kultur & Fritid

Andersson Sven Owe Komdir Kommunstyrelsens vht

Vernersson Anna Projekta Kommunstyrelsens vht

Boman Lena HR-chef Kommunstyrelsens vht

Svensson Johannes Enhetchf Räddningstjänsten

Svensson Jonas Förmarb Samhällsbyggnad

Tidblom Clas Parkarb Samhällsbyggnad

Lans Broberg Victor Parkarb Samhällsbyggnad

Jonsson Ida Boendstö Social & Arbetsmarknad

Stjernqvist Henrik Boendstö Social & Arbetsmarknad

Stridh Therese FambhBvn Social & Arbetsmarknad

Andersson Marlene Boendstö Social & Arbetsmarknad

Norrman Elise Boendstö Social & Arbetsmarknad

Thomsen Tommy Anlägarb Teknisk Service

Andersson Micael Anlägarb Teknisk Service

Kvant Conny Lärare Utbildning

Dahlberg Eriksson Johanna Lär obeh Utbildning

Andersson Ing-Marie Per ass Vård & omsorg

Tajima Ferguson Shizuka Per ass Vård & omsorg

Bernaba Georgina Per ass Vård & omsorg

Salbo Hayat Vårdbitr Vård & omsorg

Oskarsson Erika Usk Vård & omsorg

Gustafsson Olga Usk Vård & omsorg

Kaudern Katarina Stödbitr Vård & omsorg

Rive Pia Stödassi Vård & omsorg

Manoff Johannesson Angelina Stödpeda Vård & omsorg

Ingemarsson Natalie Stödbitr Vård & omsorg

Gardsby Agneta Usk Vård & omsorg

Storm Maria Usk Vård & omsorg

Lidberg Christoffer Usk Vård & omsorg

Claesson Angelika Usk Vård & omsorg

Bylerius Felicia Usk Vård & omsorg

Öjersson Miriam Ekonbtr Vård & omsorg

Gustafsson Ann-Charlotte Stödassi Vård & omsorg

Ahlin Andreas Vårdbitr Vård & omsorg

Vikstrand Sofie Usk Vård & omsorg

Elander Tintin Stödbitr Vård & omsorg

Nordstrand Pia Usk Vård & omsorg

Johansson Eva Usk Vård & omsorg

Beijer Emma Specsskö Vård & omsorg

Andersson Suyaen Ssjk Vård & omsorg

Kjörk Helen SjukskRe Vård & omsorg

Högman Therese SjukskRe Vård & omsorg

Lönn Katalin Usk Vård & omsorg

Gillberg Emelie Stödpeda Vård & omsorg

Pantzar Barbro Usk Vård & omsorg

Kårebäck Amanda Usk Vård & omsorg

Lööv Martina Usk Vård & omsorg