Cupframgångar för Råda BK F06 i Futsal

Publicerad tisdag, 05 november 2019, 09:21 av - Inskickat material

Torslanda cup

I tisdags var Råda BK F06 i Torslanda och spelade Torslanda futsal cup.

Laget gick obesegrade genom gruppspelet utan att släppa in ett enda mål. I gruppspelet besegrades Öckerö IF med 3-0, Askims IK med 1-0 och Stenkullens GoIK med 1-0.

Laget stod som gruppsegrare och gick därmed direkt till semifinal utan att spela kvartsfinal. Där mötte man suveränen Bergums IF som är klassade som en av Västsveriges bästa futsallag. Det stod 1-1 efter full tid vilket innebar förlängning. Tillslut lyckades Bergum få in en boll och slutresultatet skrevs till 2-1. Detta innebar att Rådalaget slutade på en 3:e plats. Bergums IF stod sedan som slutsegrare i turneringen.

De som deltog var: Ida Selmosson, Selma Funk, Alicia Lundquist, Tea Andersson Lans, Emmy Jondell, Ebba Svensson, Meja Östlind, Tuva Östlind, Johanna Marklund och Therese Pettersson. Ledare: Sandra Andersson och Claes Vinge

Kycklingcupen i Alingsås 2/11-3/11

Lördagen och söndagen var Råda BK och spelade Kycklingcupen i Alingsås.

Laget ställde upp i F05 klassen som är åldersgruppen över. Gruppspelet på lördagen startade med att laget spelade 0-0 mot Alingsås KIK blå och med en förlust mot Vårgårda IK med 1-0. I den sista gruppspelmatchen besegrades Toarpsalliansen orange med 1-0. Detta resulterade att laget slutade på en 2:a plats i gruppen och var därmed klara för slutspel.

I kvartsfinalen på söndagen besegrades Alingsås KIK vit med 2-0 och i semifinalen besegrades Toarpsalliansen svart med 2-0.

I finalen ställdes tjejerna mot Bjärke IF. Det blev en jämn tillställning och efter mycket hårt jobb blev det till slut seger för Rådatjejerna med 1-0.

De som deltog var: Therese Pettersson, Selma Funk, Ida Selmosson, Emmy Jondell, Tuva Östlind, Ebba Svensson, Meja Östlind, Ronja Leijon, Johanna Marklund och Tea Andersson Lans. Ledare: Sandra Andersson, Claes Vinge och Anette Leijon.

– Claes Vinge, lagansvarig Råda BK F06