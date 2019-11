Privatannonserna – annonsera gratis

tårtkupa, bakplatta, symaskin, JEEP-dunkar, leksak, ljusträd

Publicerad måndag, 04 november 2019, 09:33 av - Inskickat material

Klicka in till dagens annonsmarknad för privatpersoner i Lidköpingsnytt. Här kan du fynda, och annonsera utan annonskostnad. Vi tar även in hyresmarknaden. Glöm inte möjligheten att byta tjänster.

Uppdateras en gång varje vardag, normalt förmiddag.

REGLER:

Endast för privatpersoner (ingen näringsverksamhet).

Kort text!

Inga företagsnamn eller produktreklam.

Högst tre annonser per annonsör samtidigt/månad. En vara per annons.

En bild per annons. Bilden får inte vara ur broschyr eller från företags hemsida(upphovsrätt).

Inlagda annonser ändras inte

OBS: vid utbud av konst/konsthantverk måste upphovsman/-kvinna anges.

Skicka din annons till desk(a)lidkopingsnytt.nu – byt (a) mot @.

Annonsen skall vara fullständig; Rubrik, varunamn (inga företagsnamn), kort info, telefonnummer och eller e-postadress. Publiceringen är gratis.

Lidköpingsnytt är endast förmedlare av kontakter och tar inget ansvar för mellanhavanden i övrigt.

Meddela gärna med e-post när annonsen är avslutad.

4 november

Säljes

Tårtkupa

med fat. Tupperware. 200 kr

0706-06 72 69

Säljes

Norsk bakplatta

500 kr

0706-06 72 69

Säljes

Motordrivna sängbottnar

2 st motordrivna sängbottnar 90 * 200. 250 kr styck. Finns i Lidköping.

0793-40 41 19

Säljes

Symaskin

Janome Jubilee 85. Välskött symaskin. Pris 2.000 kr

0510-25588

Säljes

JEEP-dunkar

20-liters. 200 kr för 2. Finns i Lidköping

0703-39 44 21

Säljes

Noaks Ark med djur

av plast, arken är delbar och säljes med djur, vissa är parvis, samt div övriga tillbehör. Pris 500 kr.

0730-75 44 55

Säljes

Dekorationsträd

3st 50cm höga. Pris: 80 kr. Kan levereras i Lidköping.

0703-580656

3 november

Säljes

Dekorationsträd

100cm. Pris: 80kr. Kan levereras i Lidköping.

0703-58 06 56

31 oktober

Säljes

Dockskåp



Lundby dockskåp, fint och välvårdat. Diverse möbler följer med. Pris: 200:-

0702-69 10 58

Säljes

Skrivbord

Begagnat, höj- och sänkbart skrivbord, 83 – 93 cm. Storlek 120 x 60 cm, svartlackerat stålunderrede. Bordsskivan av bokfanér. Tillverkare: Kinnarps. Pris; 100 kronor.

0707-38 22 07

Säljes

Ytterplagg barn.

Hulabalu overall 92 cl 150:- Fix jacka 104 cl 100:- Helly Hansen regnställ 104 cl 150:-. Allt i mycket gott skick.

0706-68 27 36

Säljes

vinterhjul

4 st dubbade vinterhjul. 2000 kr. aluminiumfälgar 195/65 R15 bra skick.

30 oktober

Säljes

Däck på fälg

185/65/15 Matador åretruntdäck på aluminiumfälgar . Pris 1.500 kr

0736-86 64 36

29 oktober

Säljes

Bilkamera

Kehan C819, bilkamera som spelar in Full HD i 30fps, Sony IMX 323 Sensor, 170° supervidvinkel, 2,7″ skärm, G-sensor, Mikrofon, IR Filter. Bilkameran kan spela in 1080p i 30fps och har många funktioner. 2 sugfästen, 2 självhäftande fästen, 2 kablar för inkoppling till dator, 2 kablar för inkoppling till cigarettändaruttag och instruktionsbok ingår. Levereras i originalkartong. Finns i Lidköping. Pris 500kr.

0736-84 04 56

Säljes

Skinnväska

Röd med axelrem. Obet anv. Pris 250:- Finns i Lidköping.

0706-70 49 52.

28 oktober

Säljes

Matgrupp

Bord 180×100, sex stolar. Pris: 1.000:-kr. Finns i Lidköping

Säljes

Vinterdäck

4 st vinterdäck 235/60R17 Passar till MB GLK.

Tel. 0708-21 08 89

Säljes

Frysskåp

120 lit Elektro Helios i mycket bra skick. Höjd 82 Bredd 55 Djup 61 cm. Finns i Lidköping. Pris: 400:-

27 oktober

Säljes

Hylla

Furuhylla i nyskick! Aldrig använd! Mått: längd 140 cm, bredd 29 cm Pris 300 kr

0708-82 95 91 eller Leif.gittan2(a)gmail.com

Säljes

Släpkärra

Max last 185 kilo. Nypris: 1290,00. Nu 1050,00.

0706-46 42 23

24 oktober

Säljes

Handväska

Svart mindre handväska med axelrem (konstläder). Pris 80:-. Finns i Lidköping.

0703-91 84 92

23 oktober

Skänkes

Furumöbel

Soffor 3-sits + 2 sits, 1 fåtölj, soffbord 80 x 130 cm. Hämtas i Jung.

073-917 19 58

Säljes

Fönster

Komplett fint & helt 2-glas fönster (Råglas) 1000 mm högt, 800 mm brett. Finns i Lidköping.

w.lars(a)hotmail.se

22 oktober

Säljes

Trädbelysning

Dekorationsträd. Pris: 150kr

Säljes

Radiator

med tre effektlägen (750/1250/2000W) fläkt och termostat. Pris: 150 kr

Säljes

Armband

Nytt armband, Pilgrim. Snäckor. Omkrets cirka 21 cm. Finns i Lidköping. Pris; 250:-

0706-70 49 52

21 oktober

Säljes

Cykel

Äldre Crescent. Pris: 600:-

0704-30 35 20

Säljes

Soffbord

välaktat, 900 kronor L 140, B 80, H 55.

Säljes

Hörnbord

med glasskiva, välaktat, 900 kronor Diameter 60, H 55.

Säljes

Takarmatur

”Anna” , diameter 60, höjd 52. 400 kronor

20 oktober

Säljes

Vitrinskåp





i ek med belysning H185 B84 D31 . 1000:-

Säljes

Köksgrupp





140×90 500:- finns i Lidköping

Säljes

Rikstäcket

Rikstäckets medlemstidningar 1989-2001 nr i och 8 saknas 200kr.

0768-02 42 92

Säljes

Vävsked

Helt ny vävsked 90/10 160 lång. Nypris 435kr nu 200kr.

0768-02 42 92

Säljes dubbdäck

195/65R15 lättmetallfälgar passande till Hyundai i30. Finns i Lidköping. Pris 2000kr.

0510-27621

19 oktober

Säljes Lastbågar

till Passat original med fästen till takbox. Pris 1.700.

0708-21 72 80

18 oktober

Säljes

Caféset

Två caféset helt i trä, ett bord och två stolar per set. 200 kronor per set, finns i Lidköping

17 oktober

Säljes

Väggtallrikar

Rörstrand 8 st Carl Larsson. 8 st Anders Zorn. Olika motiv. 30 kronor per styck. Finns i Lidköping.

15 oktober

Säljes

Klänning

i bomull stl S från butiken Fröken Söt. 100:-

0707-68 54 88

Säljes

Klänning

Lång figursydd klänning i bomull stl S, 80:-

0707-68 54 88

14 oktober

Säljes

Blandare

Mora. 500:-

Tel 0700-90 15 30

13 oktober

Säljes

Betongplatta

Betongplatta för avledning av vatten från stuprör! Pris 200kr

12 oktober

Säljes

Furubord





Runt, i mörk bets, 110 cm i diameter, med fyra stabila stolar. Iläggsskiva 55 cm bred för avlångt bord. 400:-

Säljes

Oljemålning

på duk. ”Kvickkjokk. Pris 1.200:- Finns i Lidköping

0703-91 84 92

11 oktober

Säljes

soffbord

i glas 140×80 cm. Pris: 800 kr 500:-

0706-06 72 69

9 oktober

Säljes

Skrivare

HP Lazer Jet 100 Color MFP. Pris 500 kr.

Tel. 0707-44 11 52

8 oktober

Säljes

Friktionsdäck

vinterdäck utan dubb 205/55 R16 på lättmetallfälg som passar Saab 9-5. Mönsterdjup 5-6 mm. Finns i Lidköping. Pris 1800 kr.

Säljes

Dubbdäck

205/55 R16 på lättmetallfälg passande till Saab 9-5. Mönsterdjup 5-6 mm. Finns i Lidköping. Pris 1800 kr.

Säljes

Plåtsax

Klipper både plåt,fyrkantsjärn och rundjärn! Klipplängd 15 cm. Mycket gott skick. Pris 1.500 kr

5 oktober

Säljes

Blyersteckning

Glas och ram: S:t Bernhardsvalp. Sign Inger Gustafsson. 250 kr. finns i Lidköping.

0703-91 84 92