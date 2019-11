Invigde utställning om sin mor på Rörstrand

Publicerad söndag, 03 november 2019, 16:58 av Redaktionen

Wilhelm och Marie Klingspor invigde utställning om deras mor på Rörstrand museum under konstafton – Lillemor Mannerheim – rörliga former.

Bilden: Wilhelm Klingspor, Susanne g Langenskiöld, Marie Klingspor och Love Jönsson.

Igår under konstafton i Lidköping invigdes höst- och vinterutställning Lillemor Mannerheim – rörliga former, på Rörstrand museum. Lillemor Mannerheim var en finlandssvensk keramiker knuten till Gefle porslinsfabrik vid mitten av 1950-talet. 1959-64 arbetade hon också på Rörstrand där hon uppmärksammades för det eleganta, mjukt organiska formspråk hon odlade i vaser, kannor och skålar. Hon blev också känd för sina uttrycksfulla djurskulpturer.

Lillemor Mannerheim var gift med Carl-Gustaf Klingspor och var under större delen av sitt liv bosatt på Hellekis säteri. – Det är oerhört roligt att vi genom samarbete med Rian Designmuseum i Falkenberg, har fått möjlighet att visa utställningen Rörliga former på Rörstrand museum, särskilt med tanke på Lillemors lokala anknytning, både som formgivare på Rörstrand och hennes liv på Hellekis säteri, säger Anna Ohlin Ek, Tf Vd på Rörstrand museum.

Under invigningen på Konstafton fanns Lillemors barn Wilhelm och Marie Klingspor på plats för att i samtal med de båda författarna av boken om hennes liv och konstnärskap, Love Jönsson & Susanne G Langenskiöld, ge en inblick i Lillemors liv, både ur ett konstnärligt, biografiskt och personligt perspektiv. De drygt 100 personerna som var på plats under invigningen fick lyssna till en rad, ytterst personliga minnen av Lillemor Mannerheim. Hennes barn berättade om hur deras far beställt ett konstverk av sin högt aktade häst ”Gunilla” och som resultat av det förälskat sig i både skulpturen och konstnärinnan, vilket ledde till att de båda gifte sig 1957. Inte minst hade både Marie och Wilhelm också många barndomsminnen av ”Rörstrandare” som besökte deras mor på Hellekis säteri. Wilhelm berättade bland annat om hur han mindes att Marianne Westman målat ett storblommigt, grönt, Mon Amie-mönster i det 5 meter höga taket i köket på Hellekis. – Det finns kvar där än, dock övertäckt av modern färg, men det kanske är läge att skrapa fram det nu, sa Wilhelm Klingspor.

Lillemor Mannerheim har deltagit vid utställningar på Triennalen i Milano 1954, Gävle museum 1955 samt Presenta i Uppsala 1956. Hon finns representerad med skulpturen ”Le Vieux Paysan” i chamotte på Musée d’Art Moderne i Paris och med en skål i porslin ”Urhästen” på Röhsska museet i Göteborg.

Utställningen är producerad av Rian designmuseum i Falkenberg, i samband med publiceringen av boken Handen och känslan: Lillemor Mannerheims liv och konstnärskap. Boken är skriven av Rian designmuseums chef Love Jönsson och Susanne G Langenskiöld. Den är den första större dokumentationen i bokform av Lillemor Mannerheims arbete och innehåller liksom utställningen ett rikt urval av modeller, dekorer, skisser och prototyper och finns på Axel Ericssons bokhandel och under utställningstiden även på Rörstrand museum.

Utställningen pågår till och med 28 februari.

Anna Ohlin Ek