Ögongodis på fyrtio platser under konstaftonen

Publicerad lördag, 02 november 2019, 15:44 av Tore Sahlström

Höstens färgstarkaste afton i Lidköping ägde rum under den röda lördagen på 40 olika platser – den lilla julaftonen för konstintresserade.

I år har denna afton blivit större än någonsin än under de tidigare elva åren. En rekordartad färgstark smältgryta av konst i alla former. Under denna novemberlördag möts besökare och utställare kring konstens breda och färgrika nischer.

Denna stillhetens helg passar många på att beskåda de många utställningarna under konstaftonen. Lidköpingsnytt besökte det Gamla Rådhuset där Sjölundagruppens aktörer höll till.

En glad Tommy Jansson hälsade alla välkomna till Gamla Rådhuset.

Sjölundagruppen bildades 1991 då Maud Jansson annonserade i lokaltidningen efter målarvänner. De träffas de flesta torsdagarna på året för att måla fika och prata konst och även om livet allmänhet. Sjölundagruppens medlemmar består av Maud Jansson, Inger Dorbeus, Ann Wiklund, Margareta Rang, Tommy Jansson och Bengt Jakobsson

Margareta Rang är en av medlemmarna i Sjölundagruppen.

Sjölundagruppen har varit med på höstens konstrunda i åtta år. Tommy Jansson som är gruppens allt i allo och fixare ordnade så att de fick hålla till i Gamla Rådhuset. Tommy kontaktade den lokale kände konditorn Lennart Albertsson och bad om han inte kunde fixa att gruppen kunde ha sina utställningar i här.

– Bättre och mer centralare plats finns inte och under fjolårets konstafton kom det hela 2.000 personer hit upp under dagen och kvällen, berättar en glad Tommy Jansson som välkomnade besökarna till Rådhusets utställning.

De två utställarna Maud Jansson och Bengt Jakobsson har under en tid jobbat under samma tak på lokaltidningens annonskontor. Nu ställde de båda ut under samma tak fast på två olika plan i Rådhuset.

Tecknaren och konstnären Bengt Jakobsson vid sin förbudsskylt.

Bengt Jakobsson är inte bara en målare utan också en mycket skicklig karikatyrtecknare. Under en konstafton för något år sedan gick en person in på toaletten och rökte och larmet gick. Årets besökare möttes av en talande teckning som var gjord av just denne Bengt Jakobsson.

Förra året räknades det in över 27.000 besökare på denna konstafton och så många personer som var i rörelse denna stillhetens lördag så blir nog antalet fler i år. Det är många som denna dag gillar att gå ut på upptäcksfärd i konstens periferi. Konstaftonen har nu blivit ett välbekant och uppskattat evenemang i Lidköping.