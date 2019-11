Veckans biopremiärer på Folkets Hus

Publicerad fredag, 01 november 2019, 08:07 av Redaktionen

Säsongens första julfilm förhandsvisas. Men det är gott om verksamheter på Folkets Hus under lördagen som riktar sig inte minst till unga detektiver. Här finns program för Folkets Hus och Röda kvarn

Sorry We Missed You

Ken Loach är tillbaka igen, denna gång får vi följa arbetarklasskilölen Ricky som har som mål att starta en egen budfirma och kunna köpa en bostad till sin familj. Första steget är att investera i en skåpbil för varuleveranser, men livets realiteter hinner snart ikapp den strävsamma familjen.

Åldersgräns okänd

Språk: Engelska – svensk text

Genre: Drama

Regissör: Ken Loach

Trailer

Pavarotti

Filmen skildrar operagiganten Luciano Pavarottis liv och karriär utan att hålla tillbaka tyglarna. “Folkets tenor” hade personlighet, genialitet och kändisskap och använde sina fantastiska gåvor för att sprida operakonsten till människor långt utanför den redan invigda kretsen. Genom kraften i sin talang tog ikonen Pavarotti över världens stora scener och fångade publikens hjärtan vart han än kom.

Åldersgräns okänd.

Språk: Engelska, italienska, spanska – svensk text

Genre: Dokumentär, biografi, musik

Regissör: Ron Howard

Trailer