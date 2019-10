Vänerns yta stiger snabbt

Publicerad fredag, 25 oktober 2019, 09:56 av Björn Smitterberg

På en veckas har Vänerns yta stigit med drygt en decimeter och är nu nära det normala för årstiden.

På morgonen var nivån 44,57 meter enligt det nya mätsystemet.Det är sex centimeter under det normala, och 47 centimeter över sjökortsdjupet.

Från Spanien har i dag Thunfartyget ”Alice” kommit för att lossa i Lidköping. Under veckan som kommer är även ”jason” aviserad med last från Italien. samt ”Osa” med last från rysk hamn i Östersjön.