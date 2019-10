Mötesplatsen – torsdag 24 oktober

Publicerad torsdag, 24 oktober 2019, 00:04 av Redaktionen

Här är hela mötesplatsen

Lidköpingsnytts sida som är gratis för föreningslivet och andra evenemang (inte affärsmässiga).

Skicka in ditt evenemang

desk(a)lidkopingsnytt.nu – byt (a) mot @. Eller använd den färdiga meddelandesidan

Välkommen med föreningsmöten, evenemang m m – ej kommersiellt eller länkar). Det går bra att skicka flera i samma e-brev.

Anmäl evenemang – Klicka eller skicka till desk(a)lidkopingsnytt.nu (föreningsmöten m m – ej kommersiellt). Det går bra att skicka flera i samma e-brev.

TORSDAG 24 OKTOBER

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

24 tor 9:00 Herrarnas morgon! Pratstund. Kaffe, smörgåsar och fika finns att köpa!

10:15 Cirkelträning

11:30 Sopplunch med bio. Filmen ”Hasse & Tage – En sann kärlekshistoria” visas på Folkets Hus kl. 12:45. Anmälan from 30/9 till tel. 771288. Max 4 platser/person.

SPF Lidköping

15 Wennerbergsgården: Café 15. Alf Johansson medverkar.

Bio och andra program på Folkets Hus i Lidköping. Föreställningar på Röda kvarn anges särskilt:

16.00 Tills Frank skiljer oss åt, Barntillåten

18.00 Lidköpings FN-förening: Den tysta revolutionen

18.30 Maleficent 2: Ondskans härskarinna, 11 år

21.00 Joker, 15 år

21.00 Hustlers, 11 år



FREDAG 25 OKTOBER

Julmässa

Hellekis Säteri

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

10:15 Inomhusboule

14:00 Minnesträning. Vi välkomnar till en eftermiddag där vi tillsammans i små grupper eller enskilt tränar minnet i form av klurigheter och

frågesport. Fika finns att köpa!

Champagneprovning

Stadt: Vin- och dryckeskännaren Fredrik Schelin – även författare till bok i ämnet – bjuder in.

Sävare Hembygdsförening

18,30 Sävar församlingshem: Skördegröt. Bildvisning av Tore och Gunvor Torstensson.

Bio och andra program på Folkets Hus i Lidköping. Föreställningar på Röda kvarn anges särskilt:

11.00 Tills Frank skiljer oss åt, Barntillåten

11.00 Judy, 7 år

13.30 Joker, 15 år

13.30 Unge Ahmed, 11 år

17.00 Familjen Addams, 7 år

17.00 Förfärliga snömannen, 7 år

18.00 Röda Kvarn Bröllopskaos igen!, 7 år

19.15 Terminator: Dark Fate, 15 år

19.15 Maleficent 2: Ondskans härskarinna, 11 år

20.15 Röda Kvarn Joker, 15 år 2 tim 2 min



LÖRDAG 26 OKTOBER

Julmässa

Hellekis Säteri

Socialdemokraterna

9,30-13 Nya Stadens torg: Regionpolitiker (S) på plats för att svara på frågor om vården.

Självutveckling

09-30 Närebo: Heldagsevenemang med föreläsare Michael Oddane om självutveckling med esoteriska principer. Föranm senast 22/10. Deltavg 995:-

Återbruk-försäljning

11-16 Friels bygdegård: återbrukshandel

Direktsänd Opera

19 folkets Hus: Live från Metropolitan Manon. Introduktion kl 18.

Råda BK

18,30 Norra Härene bygdegård: Årsfest. Anm senast 16 okt genom swisha 200 kr/person till 123 354 6611. Medtag dryck.

Bio och andra program på Folkets Hus i Lidköping. Föreställningar på Röda kvarn anges särskilt:

14.00 Familjen Addams, 7 år

14.00 Röda Kvarn Förfärliga snömannen, 7 år

16.15 Dora and the Lost City, 7 år

16.15 Röda Kvarn En komikers uppväxt, 11 år

18.00 Fri introduktion till Manon

18.30 Röda Kvarn Tills Frank skiljer oss åt, Barntillåten

18.30 Downton Abbey, 7 år

19.00 Direkt från Met: Manon, 240 kr 4 tim 11 min

20.45 Röda Kvarn Terminator: Dark Fate, 15 år

21.15 Joker, 15 år



SÖNDAG 27 OKTOBER

Keramikbränning

06-24 Hos keramiker Börje Eriksson, Lindåsen i Väla: Kinaugnen tänd. Öppnas Konstafton kl 14.

Julmässa

Hellekis Säteri

Direktsänd balett

16 Folkets Hus: Livesändning från Bolsjoj i Moskva – Raymonda.

Bio och andra program på Folkets Hus i Lidköping. Föreställningar på Röda kvarn anges särskilt:

15.00 Familjen Addams, 7 år

16.00 Direkt från Bolsjoj: Raymonda, 240 kr 3 tim

17.00 Röda Kvarn Bröllopskaos igen!, 7 år

17.15 Tills Frank skiljer oss åt, Barntillåten

19.15 Röda Kvarn Terminator: Dark Fate, 15 år

19.30 Joker, 15 år

19.30 Maleficent 2: Ondskans härskarinna, 11 år



MÅNDAG 28 OKTOBER

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Balans/Styrka, träningspass med theraband och pinnar.

Höstlovsaktiviteter

Lidköping – Kulturlov klicka

Götene – klicka

Bio och andra program på Folkets Hus i Lidköping. Föreställningar på Röda kvarn anges särskilt:

11.00 Toy Story 4, 7 år

11.00 Fåret Shaun filmen: Farmageddon, Barntillåten

13.00 Playmobil: The Movie, 7 år

13.30 Familjen Addams, 7 år

15.15 Dora and the Lost City, 7 år

16.00 Förfärliga snömannen, 7 år

17.30 En komikers uppväxt, 11 år

18.15 Maleficent 2: Ondskans härskarinna, 11 år

19.45 Joker, 15 år

20.45 Terminator: Dark Fate, 15 år



TISDAG 29 OKTOBER

Höstlovsaktiviteter

Lidköping – Kulturlov klicka

Götene – klicka

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

10:15 Do In egenmassage, övningarna syftar till att stimulera blodcirkulationen, föra bort slaggprodukter, värma upp, mjuka upp och pigga upp kroppen. Kom och prova på, jätteskönt och avslappnande.

14:30-16:00 Våffelcafé! Kaffe och våffla, 30kr.

PRO Lidköping

14 Rotundan: Månadsmöte. Gillis Hellberg kåserar m m.

Örslösaortens pensionärsförening

14 Pingstkyrkan. Bildspel och film.

S-kvinnor i Lidköping

18,30 SAP-exp Sevillagatan: Klubbmöte. Gäst: Anna Cederqvist, kommundir i Vara.

Bio och andra program på Folkets Hus i Lidköping. Föreställningar på Röda kvarn anges särskilt:

11.00 Familjen Addams, 7 år

11.00 Dora and the Lost City, 7 år

13.15 Förfärliga snömannen, 7 år

15.30 Fåret Shaun filmen: Farmageddon, Barntillåten

17.30 Maleficent 2: Ondskans härskarinna, 11 år

17.30 Judy, 7 år

20.00 Terminator: Dark Fate, 15 år

20.00 Joker, 15 år



ONSDAG 30 OKTOBER

Höstlovsaktiviteter

Lidköping – Kulturlov klicka

Götene – klicka

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

9:30 Sittande yoga – Inställt!

10:30 Sittande yoga – Inställt!

Socialdemokraterna

18-20 SAP-exp Sevillagatan: Cafékväll för utbyte av åsikter och frågeställningar.

Bio och andra program på Folkets Hus i Lidköping. Föreställningar på Röda kvarn anges särskilt:

10.30 Lovbio: LasseMajas detektivbyrå – det första mysteriet

11.00 Toy Story 4, 7 år

12.00 Förfärliga snömannen, 7 år

13.15 Dora and the Lost City, 7 år

14.15 Familjen Addams, 7 år

15.30 Fåret Shaun filmen: Farmageddon, Barntillåten

16.45 Lejonkungen, 7 år

17.30 Unge Ahmed, 11 år

19.15 Joker, 15 år

19.30 Gemini Man, 15 år



TORSDAG 31 OKTOBER

Höstlovsaktiviteter

Lidköping – Kulturlov klicka

Götene – klicka

Aktivitet på SeniorCenter, Målaregatan 22 tel 771288

9:00 Herrarnas morgon! Pratstund. Kaffe, smörgåsar och fika finns att köpa!

9:00-16:00 Halloween! Den amerikanska traditionen Halloween har blivit stor även i Sverige. Dagen till ära finns det bakelse på temat Halloween.

Kaffe & Halloweenbakelse, 30kr.

10:15 Cirkelträning

Klubb Maritim

19 Klubblokalen Målaregatan 8: Björn Sjöstedt om livet på en fyrplats

Lundsbrunns Golfklubb

19 Höstmöte

Bio och andra program på Folkets Hus i Lidköping. Föreställningar på Röda kvarn anges särskilt:

11.00 Familjen Addams, 7 år

11.00 Fåret Shaun filmen: Farmageddon, Barntillåten

13.00 Playmobil: The Movie, 7 år

13.30 Toy Story 4, 7 år

15.15 Dora and the Lost City, 7 år

16.00 Förfärliga snömannen, 7 år

17.30 Hustlers, 11 år

18.15 Joker, 15 år

20.00 Zombieland: Double Tap, 15 år

21.00 Smygpremiär: Doctor Sleep, 15 år



FREDAG 1 NOVEMBER

Höstlovsaktiviteter

Lidköping – Kulturlov klicka

Götene – klicka

LÖRDAG 2 NOVEMBER

Konstafton

12-24 Flera platser särskilt program – Klicka

SPF-Järpåsbygden

Höstfest. Föranm senast 26/10 till 0703-695305.

Bandy-Elitserien

20 Sparbanken Lidköping Arena: Villa Lidköping – Vetlanda BK.

ONSDAG 6 NOVEMBER

En kväll om Stephen King

18,30 Biblioteket: Stephen King är ett fenomen bland författare. Hans-Åke Lilja har träffat honom flera gånger och berättar om sina möten.

Bandy-Elitserien

19 Sparbanken Lidköping Arena: Villa Lidköping- Hammarby IF.

TORSDAG 7 NOVEMBER

Bibliotekets filmklubb

18,30 Bibliotekscenen: Filmkväll med anknytning till programmet kvällen innan. Obs föranmälan till biblioteket.

STF Lidköping

18:30 Pingstkyrkan: Anna Bergengren, projektledare för Platåbergens Geopark berättar om sambanden mellan geologi, biologi och kulturhistoria. Just nu pågår arbetet inför ansökan till Unesco om att bli Sveriges första Unesco Globala Geopark. Information om kommande program. Kom gärna med förslag till aktiviteter. Kaffe/te och smörgås. Lotteri. Pris: Gratis för medlem/70 kr icke medlem. Anm senast 31/10 Maria Albinsson 0705-138072 eller Daniel Jormeus 0705-268392

LÖRDAG 9 NOVEMBER

Frimärkets dag

10-16 Framnäs köpcentrum: Lidköpings Filatelister på plats och informerar.

Bandy-Elitserien Dam

13 Sparbanken Lidköping Arena: Villa Lidköping – Uppsala BoIS

Konsert

17 S:t Nicolai kyrka: Pianisten Roland Pöntinen ger solokonsert.

Direktsänd Opera

19 Folkets Hus: Live från Metropolitan Madame Butterfly. Introduktion kl 18.

SÖNDAG 10 NOVEMBER

Löjrommens dag

Spikens fiskeläge

ONSDAG 13 NOVEMBER

Bandy-Elitserien

19 Sparbanken Lidköping Arena: Villa Lidköping – Bollnäs GIF

MÅNDAG 18 NOVEMBER

Götene Dykarklubb

18,30 Klubblokalen: Infomöte inför nybörjarkurs

ONSDAG 20 NOVEMBER

Bandy-Elitserien

19 Sparbanken Lidköping arena: Villa Lidköping – IFK Motala. Även avtackning av David Karlsson.

Vänermusei Vänner

18 Vänermuseet: Berättarkväll; Gamla Lidköping. Anna Nyqvist Thorsson och Anneli Nitenberg berättar om utgrävningar. Fika.

TORSDAG 21 NOVEMBER

Parkinsonföreningen Lidköping

14 Seniorcenter: Möte. Anm till 0702-264639

Teater

19 Parketten: Allt som är vårt – en pjäs om nedstämdhet. Biljetter på Turistbyrån 20020. 200:-/ung 100:-. Arr Lidköpings Teaterarrangörer

FREDAG 22 NOVEMBER

Sportnatten

18-21 Idrottens Hus: Välkommen att pröva olika idrotter.

LÖRDAG 23 NOVEMBER

Bandy-Elitserien Dam

16 Sparbanken Lidköping Arena: Villa Lidköping – Skutskärs IF

Direktsänd Opera

19 Folkets Hus: Livesändning från Metropolitan Akhnaten. Introduktion kl 18.

TISDAG 26 NOVEMBER

Bandy-Elitserien

19 Sparbanken Lidköping Arena: Villa Lidköping – Västerås SK 19.

TORSDAG 28 NOVEMBER

Klubb Maritim

19 Klubblokalen Målaregatan 8: Filmafton

TORSDAG 5 DECEMBER

Parkinsonföreningen Lidköping

14 Seniorcenter: Möte. Anm till 0702-264639

Bibliotekets filmklubb

18,30 Bibliotekscenen: Filmkväll Obs föranmälan till biblioteket.

FREDAG 6 DECEMBER

Teater

19 Sockerbrukets lunchrestaurang: Lala – om helvetet vi kallar livet. Matservering före föreställning kl 18. Biljetter Turistbyrån 20020, mat Sockerfabriken 65190. Arr: Lidköpings Teaterarrangörer.

LÖRDAG 7 DECEMBER

Julmys

11 Biblioteket och Ajax-lägenheten: julmys, vorkshop, barnteater Nasse hittar en stol (20:-)

TISDAG 31 DECEMBER

Direktsänd nyårskonsert

17,15 Folkets Hus: Livesändning från Berlins Konserthus, traidionell konsert med Berlinfilharmonikerna.

MÅNDAG 13 JANUARI

Götene Dykarklubb

18,30: Kursstart för sportdykning samt terminsstart för fridykning.

FREDAG 31 JANUARI

Klubb Maritim

19 Klubblokalen Målaregatan 8: Årsmöte (prel datum, kan ändras)

FREDAG 3 APRIL

Fritidsmässa

Sparbanken Lidköping Arena

LÖRDAG 25 APRIL

Spin o Hope

7-19 Idrottens Hus: Spinning för förmån för barncancerfonden.

FREDAG 26 JUNI

Kajakträff

12 Läckö slott: Kajakträff inleds – pågår t o m söndag 28/6