Detektivlov – film, skapande och mysterier!

Publicerad torsdag, 24 oktober 2019, 08:32 av Redaktionen



Valleby har landat i Lidköpings Folkets Hus foajé. I utställningen ”Lassemaja och detektivhistorien” finns inte bara husen och gatorna i Valleby på plats, utan även alla de karaktärer vi mött genom mysterierna. Med Lasse och Maja som inspiration firar vi hela höstlovet med mysterier. Du kan gå en detektivpromenad som endast kan lösas med förstoringsglas. I skaparverkstäderna gör vi masker, vi förfalskar och förvanskar konst och lämnar avtryck och spår i olika material. Allt ställs ut på Barnens konstafton.Självklart väntar även film hela dagarna:

Fredag 25 oktober

17.00 Familjen Addams

17.00 Förfärliga snömannen

Lördag 26 oktober

14.00 Förfärliga snömannen

14.00 Familjen Addams

16.15 Dora and the Lost City

Söndag 27 oktober

14.00 Familjen Addams

Måndag 28 oktober

10-15 Skaparverkstad

11.00 Toy Story 4

11.00 Fåret Shaun: Farmageddon

13.00 Playmobil: The Movie

13.30 Familjen Addams

15.15 Dora and the Lost City

16.00 Förfärliga snömannen

Tisdag 29 oktober

10-15 Skaparverkstad

11.00 Familjen Addams

11.00 Dora and the Lost City

13.15 Förfärliga snömannen

15.30 Fåret Shaun: Farmageddon

Onsdag 30 oktober

10-15 Skaparverkstad

10.30 Lovbio: Lassemaja – det första mysteriet

11.00 Toy Story 4

12.00 Förfärliga snömannen

13.15 Dora and the Lost City

14.15 Familjen Addams

15.30 Fåret Shaun: Farmageddon

16.30 Lejonkungen

Torsdag 31 oktober

10-15 Skaparverkstad

11.00 Familjen Addams

11.00 Fåret Shaun: Farmageddon

13.00 Playmobil: The Movie

13.30 Toy Story 4

15.15 Dora and the Lost City

16.00 Förfärliga snömannen

Fredag 1 november

10-15 Skaparverkstad

11.00 Toy Story 4

11.00 Fåret Shaun: Farmageddon

13.00 Playmobil: The Movie

13.30 Familjen Addams

15.15 Dora and the Lost City

16.00 Förfärliga snömannen

Lördag 2 november

12-20 Barnens konstafton

Utställningar och skaparverkstäder

Världens långsammaste selfie från 2018 avtäcks och 2019 års upplaga skapas.

13.00 Fåret Shaun: Farmageddon

15.00 Förfärliga snömannen

17.15 Lejonkungen

17.30 Familjen Addams

Söndag 3 november

15.00 Familjen Addams

15.00 Dora and the Lost City