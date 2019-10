I kyrkor i dag och de närmaste dagarna

Publicerad onsdag, 23 oktober 2019, 07:01 av Redaktionen

Lidköpings församling

S:t Nicolai kyrka.

Onsdag 23 oktober

S:t Nicolai kyrka 19 Musik: Kammarorkestern Musica Vitae. Lisa Larsson, solist och operasångerska. Musik av Felix och Fanny Mendelssohn. Entré 150 kr (100 kr för konsertföreningens medlemmar), barn o ungdom under 20 år fritt.

Torsdag 24 oktober

S:t Sigfrids kyrka 17 Gudstjänst i vardagen.

Fredag 25 oktober

s:t Nicolai kyrka 12,05 Pilgrimsmässa

Söndag 27 oktober

S:t Nicolai kyrka 11 Gudstjänst

Skogsgläntan 15,30 amdalt

S:t Sigfrids kyrka 17: Mässa

S:ta Maria kyrka 18 Mässa. Psalmcirkeln medverkar. Birgitta Andersson predikar.

Måndag 28 oktober

Nicolaigården 16 Församlingskårens öppna verksamhet

Tisdag 29 oktober

Östhaga 14,30 Andakt

Solhaga 15,30 Andakt

S:ta Maria kyrka 17 Veckomässa

Fredag 1 november

S:t Nicolai kyrka 12,05 Pilgrimsmässa

Lördag 2 november – Alla helgons dag

S:t Nicolai kyrka 11 Högmässa

S:t Nicolai kyrka 12 Konstafton enligt särskilt program nedan.

Hoppets kapell 14,30 och 16 Minnesgudstjänst

Konstafton 2 november

11.00 Mässa, medverkan av kören Cantare

Marie-Louise Hallgren ställer ut fotografier som visar på ensamkommande flyktingbarns väg ”Från pojkar till män”.

18.20 och 19.20 intervjuas de män som porträtteras.

Lars-Erik Hedendahl ställer ut bilder med linoliumtryck.

Musik varje hel timme från kl 16.00:

16:00 och 17.00 Josefin Creutzer, tvärflöjt, Torbjörn Möller. gitarr

18.00 och 19.00 S:t Nicolai kyrkokör

20.00 och 21.00 Maria Sitte, sång, Johan Sundström, piano

22.00 Completorium, gregoriansk sång under ledning av Benjamin Kjell

Södra Kållands pastorat

Söne kyrka

Onsdag 23 oktober

Råda församlingshem 19 -21 Ungdomskväll. Öppen ungdomsverksamhet från åk. 7.

Torsdag 24 oktober

Råda församlingshem 9.30 -12 Stor & Liten. Öppen förskola 0-5 år.

12 -13.30 Sopplunch med andrum. Idag: Potatis – och purjolökssoppa. Fruktsallad och glass..

Bräddegårdens äldreboende 14.30 Andakt, Johnny Hagberg.

Fredag 25 oktober

Tuns församlingshem 17.30 -21 Ungdomsgrupp. Öppen ungdomsverksamhet från åk.6. Denna gång hälsar vi på Fredax i Järpås!

Järpås församlingshem 18 -20.30 Fredax. Öppen ungdomsverksamhet från åk.7.

Järpås kyrka 19.30 Lovsångsgudstjänst, Magnus Magnusson.

Söndag 27 oktober

Järpås kyrka 10 Högmässa, Johnny Hagberg.

Råda församlingshem 10 Gudstjänst med alla åldrar, Markus Hagberg. Miniorer medverkar. Kyrkfika

Tranums kyrka 10 Högmässa, Ingemar Holmstrand.

Gillstads kyrka 18 Musikgudstjänst, Johnny Hagberg. Erika Hellström och Sven Wiksten – sång, orgel och fyrhändigt piano.

Kållands-Åsaka kyrka 18 Taizémässa, Markus Hagberg. Seniorklangen medverkar.

Måndag 28 oktober

Örslösa kyrka 9.30 -11 Café Grace. Öppen mötesplats för daglediga.

Järpås församlingshem 9.30 -11.30 Stor & Liten. Öppen förskola 0-5 år.

Tisdag 29 oktober

Björkhaga äldreboende 11 Mässa, Magnus Magnusson.

Mellby kyrkstuga 14.30 -16.30 Dagträff. Mötesplats för daglediga med samtal och fika. Idag berättar Carina Grimling om ”Kultur och fritid” i Lidköpings kommun.

Råda församlingshem 17 -19 Tisdagsträff. Öppen mötesplats med olika aktiviteter till förmån för ACT Svenska kyrkan.

Torsdag 31 oktober

Råda församlingshem 9.30 -12 INSTÄLLT! Stor & Liten. Öppen förskola 0-5 år.

Lugnets äldreboende 15 Allhelgonagudstjänst, Anna-Karin Widnersson.

Söne kyrkstuga 18.30 -20.30 Tala tro, Lili Granlund. Samtalsgrupp om tro och liv.

Fredag 1 november

Järpås församling 15 – 18 Gravsmyckningsdag med öppen kyrka i Järpås. Välkommen in i kyrkan, tänd ljus och värm dig. Andakt med sång kl. 17, Magnus Magnusson.

Kållands-Råda församling 15 – 18 Gravsmyckningsdag med öppen kyrka i Kållands-Åsaka, Mellby och Råda. Välkommen in i kyrkan, tänd ljus och värm dig med en kopp kaffe.

Kållands-Åsaka kyrka 15 Andakt, Anna-Karin Widnersson.

Mellby kyrka 16 Andakt, Anna-Karin Widnersson.

Råda kyrka 17 Andakt, Anna-Karin Widnersson.

Örslösa församling 15 -18 Gravsmyckningsdag med öppna kyrkor i församlingen (ej Tådene). Söne kyrka är öppen 14 -16.30. Välkommen in i kyrkan, tänd ljus och värm dig med en kopp kaffe.

Söne kyrka 15 Andakt med musik, Sockenrådet.

Karaby kyrka 15.30 Andakt, Johnny Hagberg. Sång av Ann Gustafsson och Erika Hellström.

Örslösa kyrka 17 Andakt, Johnny Hagberg. Sång av Ann Gustafsson och Erika Hellström.

Sävare församling/pastorat

Lindärva kyrka

Onsdag 23 oktober

Lindärva kyrka 19 Vesper

Torsdag 24 oktober

Bäckliden 14 Gudstjänst

Fredag 25 oktober-llördag 26 oktober

Ett dygn i Taizéanda. Program – klicka

Lördag 26 oktober

Norra Härene 16: lekmannaledd helgmålsbön. Sång och musik, kaffe.

Söndag 27 oktober

Sävare kyrka 11 Mässa

Härjevad kyrka 18 Gudstjänst

Torsdag 31 oktober

Majgården 14,30 Gudstjänst

Lördag 2 november – Alla helgons dag

Lindärva kyrka 11 Mässa

Saleby kyrka 18 Minnesgudstjänst

Söndag 3 november – Alla själars dag

Sävare kyrka 11 Minnesgudstjänst med nattvard.

Norra Härene kyrka 18 Minnesgudstjänst.

Torsdagar

9,30 Majåkerskyrkan: Ett steg i taget. Promenad och fika.

Tisdagar

8,30 Sävare församlingshem: Frukost.com. Gemenskap. Frukost serveras pris 30:-

Sunnersbergs församling

Otterstads församlingshem

Torsdag 24 oktober

19 Otterstads församlingshem: Filippinsk afton

Lördag 26 oktober

16 Otterstads kyrka: Konsert till förmån för Hospice Gabriel; Medverkande: Maria Sitte, Rebecca Person, Oskar Person, Eleonor Frisk och Frida Vennman. Kören Con Brio Gospel. Musiker Johan Sundström, Jan Björklund, Mathias Kihlberg, Fredrik Bogren och C-M Malmesved. Kyrkoherde Monica Göransson.

Söndag 27 oktober

10 Kyrkans gård Lockörn: Mässa.

18 Strö kyrka: Kvällsgudstjänst

Tisdag 29 oktober

19,30 Kyrkans gård Lockörn: Mässa i Taizéanda.

Lördag 2 november – Alla helgons dag

Rackeby kyrka 18: Musikgudstjänst i allhelgonatid med kören In Chorus.

Söndag 3 november – Alla själars dag

Kyrkans gård Lockörn 10 Mässa

Sunnersbergs kyrka 16 Minnesgudstjänst

Otterstads kyrka 18 Minnesgudstjänst

Gösslunda kyrka 18 Minnesgudstjänst

EFS-kyrkan i Lidköping

EFS-kyrkan

Söndag 27 oktober

11.00 Mässa i Taizéanda Mikael Kjell och Susanne Salomonsson. Kyrkkaffe

Frälsningsarmen, Torggatan Lidköping!.

Tisdag 22 oktober

10,30 Gemenskap och fika

12.30 samling med bibel och bön.

Onsdag 23 oktober

17: Familjemiddag (gärna med anmälan till kåren). Under samlingen är det också scouter och ”Kungens ungar”!

Lördag 26 oktober

10 Torgkaffe hos Frälsningsarmen. Våfflor i lugn miljö.

Söndag 27 oktober

17 inbjuder musikkåren till en musikgudstjänst. Denna bär den något kryptiska underrubriken, ”Musikkårens favoriter”…

Under denna gudstjänst blir det även servering och gemenskap kring kaffeborden.

Måndag 28 oktober

14.00 är det så åter dags för Sånger till kaffet – en gemytlig samvaroform med sång, musik och servering.

Tisdag 29 oktober

10,30 Tisdagsträffen – en träffpunkt med gemenskap, fika och kanske ett handarbete för den som så önskar.

12.30 samling för Bibel och bön.

Onsdagens Familjemiddag tar höstlov men är åter veckan därpå.

