Fest hela dagen när Lilleskogs skola firade 10-år

Publicerad måndag, 14 oktober 2019, 10:34 av - Inskickat material

I fredags var det stort jubileumsfirande när Lilleskogs skola firade 10 år.

Det stora kalaset som alla 200 elever väntat på och längtat efter blev en hellyckad tillställning trots lite gråmulet väder och regnstänk.

Många kreativa idéer uppmärksammades vid monteringen av Lilleskogs långtårta på hela 10 meter ”extra allt” och det var med stor glädje och beundran man beskådade mästerverket innan eleverna glupskt mumsade vidare.

Festligheterna pågick utomhus under hela dagen och startade med födelsedagssång, tal, hurrarop, trumpetfanfar, ballonguppsläpp och extra roligt var det när flera av de inbjudna elever som startade i förskoleklassen 2009 dök upp för på morgonen och som sedan också tittade in under dagens firande.

Eleverna på skolan bjöds på en magisk trolleri- och eldföreställning med cirkusarstisten Knas och dagen avslutades med tipspromenad, femkampsturnering anordnad av skolans årskurs sex samt grillunch i det fria. Det här var ingen vanlig dag, för det var Lilleskogs födelsedag. Hurra, Hurra, Hurra!

– Maria Axelsson