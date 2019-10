46 gången – nu startar Wolrd Cup i bandy

Publicerad onsdag, 09 oktober 2019, 13:33 av Redaktionen

Den anrika turneringen spelas för 46:e gången i ordningen och för elfte året i rad arrangeras den i Sandviken.

World Cup kommer i år att spelas onsdag till söndag. Villa har sin första match i morgon.

– Årets turnering har förutsättningar till att bli den bästa World Cup turneringen genom tiderna. Vi har många toppmatcher att se fram emot. Sandvikens AIK mot SKA Neftyanik inviger årets turnering som börjar redan på onsdagen den 9 oktober, säger Rafi Markarian, klubbchef i SAIK Bandy.

Grupp A: Villa Lidköping BK, Baikal Energy (Rys), Vetlanda BK, Vodnik (Rys).

Grupp B: Dynamo Moskva (Rys), Hammarby IF, Broberg/Söderhamn IF, AIK Bandy.

Grupp C: Västerås SK, Jenisej (Rys), IFK Vänersborg, Veiterä (Fin).

Grupp D: SKA Neftyanik (Rys), Sandvikens AIK, IFK Motala, Frillesås BK.

Grupp E: Edsbyns IF, Uralskij Trubnik (Rys), Bollnäs GIF, Åby/Tjureda IF.