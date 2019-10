Privatannonserna – annonsera gratis

däck, dubbdäck, plåtsax, teckning, badrumspegel

Publicerad tisdag, 08 oktober 2019, 14:42 av - Inskickat material

Klicka in till dagens annonsmarknad för privatpersoner i Lidköpingsnytt. Här kan du fynda, och annonsera utan annonskostnad. Vi tar även in hyresmarknaden. Glöm inte möjligheten att byta tjänster.

Uppdateras en gång varje vardag, normalt förmiddag.

REGLER:

Endast för privatpersoner.

Kort text! Inga företagsnamn eller produktreklam. Högst tre annonser per annonsör samtidigt/månad.

OBS: vid utbud av konst/konsthantverk måste upphovsman/-kvinna anges.

Skicka din annons till desk(a)lidkopingsnytt.nu – byt (a) mot @.

Annonsen skall vara fullständig; Rubrik, varunamn (inte företagsnamn), kort info, telefonnummer och eller e-postadress.

En vara per annons. Skriv om varan säljes, köpes, skänkes etc. Skicka bildfil – inte bild.

Max en bild per annons. Se till att bilden är minst 400 pixlar.

Lidköpingsnytt är endast förmedlare av kontakter och tar inget ansvar för mellanhavanden i övrigt.

Meddela gärna med e-post när annonsen är avslutad.

Lidköpingsnytt tar inte emot ändringar av redan införd annons.

8 oktober

Säljes

Friktionsdäck

vinterdäck utan dubb 205/55 R16 på lättmetallfälg som passar Saab 9-5. Mönsterdjup 5-6 mm. Finns i Lidköping. Pris 1800 kr.

0722-14 42 29

Säljes

Dubbdäck

205/55 R16 på lättmetallfälg passande till Saab 9-5. Mönsterdjup 5-6 mm. Finns i Lidköping. Pris 1800 kr.

0722-14 42 29

Säljes

Plåtsax

Klipper både plåt,fyrkantsjärn och rundjärn! Klipplängd 15 cm. Mycket gott skick. Pris 1.500 kr

0708-82 95 91

5 oktober

Säljes

Blyersteckning

Glas och ram: S:t Bernhardsvalp. Sign Inger Gustafsson. 250 kr. finns i Lidköping.

0703-91 84 92

4 oktober

Säljes

Lampa, spegel och glashylla.

Pris 500 kr

0709-15 09 37

3 oktober

Säljes

Skrivbord, höj- och sänkbart

Begagnat, höj- och sänkbart skrivbord, mellan höjderna 83 – 93 cm. Storlek 120 x 60 cm, brunlackerat stålunderrede. Bordsskivan av bokfanér. Tillverkare: Kinnarps. För stående arbetsställning eller tillsammans med hög arbetsstol. 200 kronor.

0707-38 22 07

2 oktober

Köpes

Hallonplantor



Önskar köpa 6 st hallonplantor med röda hallon.

Säljes

Akvarell

Rosa pioner i vas, passepartout, glas och ram. 400:- Finns i Lidköping.

0706-70 49 52.

30 september

Skänkes

Gräsklippare

Har några år på nacken ej använd de senaste. Behöver nog en del omsorg. Hämtas i Lidköping.

0730-83 55 20

28 september

Säljes

Röda Clara

Röda Clara Nilsjohan burköppnare. Obruten förpackning 100:-

0734-43 20 99

25 september

Säljes

Bäddsoffa

Bäddmått 160×200 cm Tre förvaringslådor. Pris 1500 kr

23 september

Säljes

Bränslepellets



förpackade i 25 kg/säck Pris: 40kr/säck

22 september

Säljes

Volvohandbok 240

200kr

Tel 0703394421

21 september

Säljes

Skinnväska

med axelrem – Don&Donna. Nypris 995:- nu 450:-. finns i Lidköping.

0706-70 49 52.

20 september

Säljes

Resårmadrass



200x90x24 cm,utan ben. Hel- och välvårdad. CB Classic Beds, medium. Vid intresse kan bild skickas. Pris: 100 kronor.

Säljes

smidesljusstake

modell äldre fint skick. Pris 350 kr Finns i lidköping

Epost: w.lars(a)hotmail.se

19 september

Säljes

Väggtallrikar

Från Rörstrand: 8 st Carl Larsson. 8 st Anders Zorn. Olika motiv. 30 kronor per styck. Finns i Lidköping.

0706-75 99 05

17 september

Säljes

Julklockor

från Rörstrand. 13 st i fint skick. 500:- för alla.

Säljes

Dockhus

Lundby dockhus från 80-talet. Välvårdat. En del möbler med. Pris 600 kr

E-posta: ingamaj.axelson(a)email.com. Tel: 0702-69 10 58

Säljes

Gallerkrukor från Rörstrand

I fint skick

1 st höjd 16 cm,

6 st höjd 13 cm

Pris 1000 kr för alla eller 200 kr st

E-posta: ingamaj.axelson(a)email.com. Tel: 0702-69 10 58

Säljes

Bäddsoffa

Blå bäddsoffa 202 cm x 88 cm. Fint skick sparsamt använd. Finns en liten reva i tyget på framsida nedanför sittdynan . Kan bäddas för en eller två personer. Måste bort snarast (innan fredag 20/9) pga platsbrist. Först till kvarn. Pris: 700 kr.

13 september

Säljes

Retroradio

Blaupunkt. Felfri fungerar utmärkt . Pris 300:-

Säljes

Frysskåp

Electrolux. Finns i Lidköping. Säljes för 100:- som du sätter in till Barncancerfonden vid hämtningen.

12 september

Säljes

akvarell

”Midnattssolen” passepartout, glas och ram. Finns i Lidköping. 400:-

0706-70 49 52

10 september

Skänkes

Dansk sjöstensplattor

50×50 skänkes. Ca 22 st.

Kantsten



Grå betong. Olika längder.

skoghbirgitta(a)hotmail.com

9 september

Säljes

Knappnålar

extra fina. Nypris 435 kr. Säljes för 200 kr.

0768-024292

Säljes

Målning

Undulat målad på pannå säljes med gammal antik ram. 275 kronor- Finns i Lidköping.

0703-91 84 92