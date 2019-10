Privatannonserna – annonsera gratis

hallon, akvarell, bränslepellets, Volvo-handbok

Publicerad onsdag, 02 oktober 2019, 07:38 av - Inskickat material

Klicka in till dagens annonsmarknad för privatpersoner i Lidköpingsnytt. Här kan du fynda, och annonsera utan annonskostnad. Vi tar även in hyresmarknaden. Glöm inte möjligheten att byta tjänster.

Uppdateras en gång varje vardag, normalt förmiddag.

REGLER:

Endast för privatpersoner.

Kort text! Inga företagsnamn eller produktreklam. Högst tre annonser per annonsör samtidigt/månad.

Skicka din annons till desk(a)lidkopingsnytt.nu – byt (a) mot @.

Du kan också använda vår meddelandesida och skriva ditt meddelande direkt. Klicka.

Annonsen skall vara fullständig; Rubrik, varunamn (inte företagsnamn), kort info, telefonnummer och eller e-postadress.

En vara per annons. Skriv om varan säljes, köpes, skänkes etc. Skicka bildfil – inte bild.

Max en bild per annons. Se till att bilden är minst 400 pixlar.

Lidköpingsnytt är endast förmedlare av kontakter och tar inget ansvar för mellanhavanden i övrigt.

Meddela gärna med e-post när annonsen är avslutad.

Lidköpingsnytt tar inte emot ändringar av redan införd annons.

2 oktober

Köpes

Hallonplantor

Önskar köpa 6 st hallonplantor med röda hallon.

Tel 0706-06 72 69

Säljes

Akvarell

Rosa pioner i vas, passepartout, glas och ram. 400:- Finns i Lidköping.

0706-70 49 52.

30 september

Skänkes

Gräsklippare

Har några år på nacken ej använd de senaste. Behöver nog en del omsorg. Hämtas i Lidköping.

0730-83 55 20

28 september

Säljes

Röda Clara

Röda Clara Nilsjohan burköppnare. Obruten förpackning 100:-

0734-43 20 99

25 september

Säljes

Bäddsoffa

Bäddmått 160×200 cm Tre förvaringslådor. Pris 1500 kr

23 september

Säljes

Bränslepellets

förpackade i 25 kg/säck Pris: 40kr/säck

0705-98 18 31

22 september

Säljes

Volvohandbok 240

200kr

Tel 0703394421

21 september

Säljes

Skinnväska

med axelrem – Don&Donna. Nypris 995:- nu 450:-. finns i Lidköping.

0706-70 49 52.

20 september

Säljes

Resårmadrass



200x90x24 cm,utan ben. Hel- och välvårdad. CB Classic Beds, medium. Vid intresse kan bild skickas. Pris: 100 kronor.

Säljes

smidesljusstake

modell äldre fint skick. Pris 350 kr Finns i lidköping

Epost: w.lars(a)hotmail.se

19 september

Säljes

Väggtallrikar

Från Rörstrand: 8 st Carl Larsson. 8 st Anders Zorn. Olika motiv. 30 kronor per styck. Finns i Lidköping.

0706-75 99 05

17 september

Säljes

Julklockor

från Rörstrand. 13 st i fint skick. 500:- för alla.

Säljes

Dockhus

Lundby dockhus från 80-talet. Välvårdat. En del möbler med. Pris 600 kr

E-posta: ingamaj.axelson(a)email.com. Tel: 0702-69 10 58

Säljes

Gallerkrukor från Rörstrand

I fint skick

1 st höjd 16 cm,

6 st höjd 13 cm

Pris 1000 kr för alla eller 200 kr st

E-posta: ingamaj.axelson(a)email.com. Tel: 0702-69 10 58

Säljes

Bäddsoffa

Blå bäddsoffa 202 cm x 88 cm. Fint skick sparsamt använd. Finns en liten reva i tyget på framsida nedanför sittdynan . Kan bäddas för en eller två personer. Måste bort snarast (innan fredag 20/9) pga platsbrist. Först till kvarn. Pris: 700 kr.

13 september

Säljes

Retroradio

Blaupunkt. Felfri fungerar utmärkt . Pris 300:-

Säljes

Frysskåp

Electrolux. Finns i Lidköping. Säljes för 100:- som du sätter in till Barncancerfonden vid hämtningen.

12 september

Säljes

akvarell

”Midnattssolen” passepartout, glas och ram. Finns i Lidköping. 400:-

0706-70 49 52

10 september

Skänkes

Dansk sjöstensplattor

50×50 skänkes. Ca 22 st.

Kantsten



Grå betong. Olika längder.

skoghbirgitta(a)hotmail.com

9 september

Säljes

Knappnålar

extra fina. Nypris 435 kr. Säljes för 200 kr.

0768-024292

Säljes

Målning

Undulat målad på pannå säljes med gammal antik ram. 275 kronor- Finns i Lidköping.

0703-91 84 92

7 september

Säljes

Nystmaskin

använd tre gånger nypris 429 kr. Säljes för 200 kr.

0768-02 42 92

Säljes

Barnvagn

Emmaljunga nxt90 2017 med endast sittdel. Skav och repor finns och knappen till remmen emellan benen hoppar ur ibland, tror säkert att det går att fixa för den som händige. Annars hel och fin. Matchande skötväska kan fås med, även tillhörande fotsack.

elinschonborg(a)hotmail.com

6 september

Säljes

Hängsmycke

i silver med kedja (stjärntecken Lejonet). Pris 90:-

0706-70 49 52

Säljes

Pärlhalsband

långt vitt. (Knutar emellan). 70:-. Finns i Lidköping

0703-91 84 92

Säljes

Lövved

Cirka 40-45 cm 1,5 m3. 500kr

5 september

Säljes

Vitrinskåp



i bok med frostade glasdörrar H 185 Br 73 Dj 36,5. 2 fasta hyllor 2 flyttbara glashyllor. Finns i Lidköping. Pris 250 kronor

3 september

Säljes

Badkar

Gustavsberg, emaljerad stålplåt 1600×700 mm med två fronter. Pris 800 kr

Tel. 0705-37 68 36

2 september

Säljes

Cykel

Damcykel Monark av äldre modell! 28 tum. Bra skick! Lågt insteg! Pris: 1.000:-