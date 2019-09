Klimatet – ett problem vid klimatinsats i dag

Publicerad fredag, 27 september 2019, 17:20 av Björn Smitterberg

Efter att det varit i stort sett torrt väder i ett par veckor så kom regnet och blötlade loppmarknaden och informationen om hållbarhet på Stenportsplatsen. Auktionen för att samla pengar till träd i Vi-skogen fick flytta in i Folkets Hus foajé.

Blötlagda satt några demonstranter och trotsade regnet vid Folkets Hus och förmådde bilister att åtminstone tuta åt miljöproblemen.

Det har samlats in pengar denna fredag genom frivilliga insatserna på Stenportsplatsen. Här fanns FN-föreningen, Naturskyddsföreningen, Folkets-husföreningen, Destination Läckö Kinnekulle och enheten för renhållning vid kommunen.

Det var ju för en bättre värld, och då får man väl klara lite regn…

Det är dock oklart hur mycket pengar som kom in – för betalning skedde raka vägen in på ett bankkonto, och det fungerade. Men genom ett fel vid Swedbank på fredagens eftermiddag gick det inte att se hur mycket pengar som kommit in till kontot.

Agne Gustafsson samlade en intresserad grupp som sett att här kunde fyndas till auktion.

Fyra regntåliga klimatstrejkare . Shherab, Hedwig, Lovisa och Hilda.

Under eftermiddagen visades även film och situationen i ett särskilt utsatt land diskuterdes.