Hört på stan: Strejka en stund, för klimatets skull

Publicerad fredag, 27 september 2019, 11:45 av Björn Smitterberg

I dag kan alla i Lidköping ta chansen – ta lite ledigt och ”strejka” för klimat och hållbarhet. Några är det som tagit initiativet till att samlas under eftermiddagen på Stenportsplatsen och Folkets Hus. Ta chansen att klimatkompensera dig – det är billigare än du tror. Egentligen borde Lidköping skaffa sig en egen motsvarighet till skogsplanteringen i Afrika. Den som inte har egen trädgård att plantera träd i borde kunna få sätta in en peng och få träd planterat.

Nu ska det här med trädplantering inte ses som en fribiljett att hantera miljön hur som helst. Men det man gör nödvändigtvis kan kompenseras lite. Det känns förstås inte rätt att fortsätta helt som förr och säga att man planterar träd i stället. Man ska ju göra det dessutom. Så välkommen till Folkan i eftermiddag – ta med pengar till träd. De är billiga: 20 kronor per styck planterade och klara. Redaktören kör bil cirka 2.000 mil om året, så hundra träd per år känns lagom bara för det. En krona per mil.

Just nu lämnar vi den stora växtsäsongen i våra trakter. Koldioxidupptagningen i naturen minskar. När redaktören för 30 år sedan var som mest engagerad och instt i miljöfrågor sades det att den svenska skogen motsvarade utsläppen av koldioxid (alltså just den gasen). Så är dt inte längre. Antalet bilar har ökat explosivt sedan dess. Redaktören läste häromdagen varför korna fiser och rapar så mycket som 1.500 liter metan om dygnet (motsvarar åtskilliga ton koldioxid per kossa). Det är kraftfodret som spelar in. I Halland har några bönder börjat med annat foder – det fick omedelbart effekt på utsläppen från hagar och stallar. Det händer goda saker – inte bara i elbilindustrin.

Tjejkväll – med ett visst förhinder

På torsdagen var det tjejkväll i Lidköping. Flera butiker hade rabatter och erbjudanden till kvinnliga kunder under kvällen. Några hade samma erbjudande hela dagen och motiveringen förvånade:

– Många av våra äldre kunder vågar inte gå ut på kvällarna, sades i en butik som hade rabatt hela dagen.

Det är oroväckande, eller hur? Frågan ställs till det lokala rådet mot brottslighet. Även om det inte rapporteras brott så kan det finnas behov av trygghet. Statistik säger inte allt.

I år är det 100 år sedan svenska kvinnor för första gången fick rösta i kommunalvalen. Då var ungefär 4 av 100 folkvalda kommunpolitiker kvinnor. Först 1994 nåddes gränsen för vad som brukar räknas som en jämn könsfördelning. Enligt Statistiska centralbyrån.

Lidköping fick dåligt betyg av företagarna i Svenskt Näringsliv.

Nu ska man ha klart för sig vissa saker – det är inte alla, långt därifrån, företagare som är med i Svenskt Näringsliv. Så antalet ”röstande” i Lidköping är inte så stort. Men detsamma gäller i de flesta kommuner och därför att resultatet ändå jämförbart.

Förvånande är att inte Götene fått en bottennotering. Här har ju företagarna verksamma vid Falkängen på något sätt blivit bortglömda, ett av det som verkligen bidrar till turismen.

Och hanteringen av Dafgårds butik är skrämmande; Ett företag som har fått en mängd tillstånd för sin verksamhet, men glömmer att skicka in en anmälan.

Ringer en tjänsteman till Dafgård och säger ”det fattas en grej”.

Nejdå, i stället skickas en räkning på 75.000 kronor för att det inletts en verksamhet som inte anmälts korrekt.

Under ett par års tid har en bostadsrättsförening i Götene lagt ned hundratals timmar av fritid för att försöka skapa en solcellsanläggning. Nu har motståndet vid kommunen och elnätsägaren dragit ut så långt att föreningen lägger ned projektet och önskar att det varit en annan nätägare, ett annat byggnadskontor som inte förhalat och försenat. Nu kan anläggningen inte byggas i tid för att det av länsstyrelsen beslutade bidraget ska kunna utnyttjas. Om föreningen velat bygga en pool på marken hade det gått bra, eller en parkeringsplats. Men när plan gjordes var inte solcellspark ett känt ord. Det blev hänvisningen till att under lång tid stoppa projektet.

Så vart är Götene på väg? Vad vill man i Centrumhuset egentligen?

I helgen är det inriktning på utomhusaktiviteter vid Torget i Götene. Kanske skulle tjänstemän och politiker ta sig en titt utanför dörrarna? Kanske ska man lära sig ett nytt ord och uttala det med entusiasm: Jaaa! i stället för ett buttert nej.

Osmidigt Götene.

Har ni hört den här barnhistorien:

– Mamma, varför är det synd om myror?

– Det är väl inte synd om myror?

– Jo, fröken sade att vi skulle gå ut och titta på myrstackarna.

/God Helg