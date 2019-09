Här är nya filmer i Lidköping

Publicerad fredag, 27 september 2019, 00:11 av Redaktionen

Veckans premiärer på Folkets Hus.

Smärta och ära

Pedro Almodòvar är tillbaka på bioduken. I centrum för berättelsen står regissören Salvador Mallo som nått stora framgångar i livet. Nu ska en av hans restaurerade filmer få nypremiär. Samtidigt plågas han av diverse krämpor och än mer av en tomhetskänsla – vad betyder yrkesframgångar och varför ska man underkasta sig pretentiösa intervjuer och tröttsamt smicker? I jakten på livets mening drömmer Salvador sig tillbaka till barndomen, fattig på pengar men rik på kärlek från hans viljestarka mamma. Han minns pojkårens upptåg och de första aningarna om attraktion till det egna könet. Den nutida Salvador pysslar om sin åldrade, alltjämt vasstungade mor och återser en gammal kärlek.

Från 11 år

Språk: Spanska, svensk text

Genre: Drama

Regissör: Pedro Almodòvar

Trailer

Tre sekunder

Joel Kinnaman, som den före detta brottslingen Peter Koslow, arbetar numera som angivare åt polisen. Efter att ett uppdrag slutat med att en polis dödats tvingas han tillbaka in i fängelse för att fortsätta infiltrera maffian. Frågan är hur länge han kan hålla sitt uppdrag hemligt och vad som händer om han avslöjas.

Från 15 år

Språk: Engelska, svensk text

Genre: Drama, kriminalitet

Regissör: Andrea Di Stefano

Trailer

Dora and the Lost City

Efter att ha tillbringat större delen av sitt liv med att upptäcka djungeln tillsammans med sina föräldrar är Dora ändå inte förberedd för det största äventyret i hennes liv: gymnasiet. Som en van upptäckare finner Dora sig snabbt och leder sin bästa vän – och tillika apa – Boots, Diego, en mystisk djungelinvånare och ett gäng tonåringar på ett äventyr där de inte bara måste rädda hennes föräldrar utan även lösa mysteriet med den försvunna staden av guld.

Från 7 år

Språk: Engelska/spanska, svensk text

Genre: Äventyr, familj

Regissör: James Bobin

Trailer

Blinded by the Light

Lagom till Bruce Springsteens 70-årsdag släpps denna brittiska komedi där kungen över de stora musikarenorna spelar en central roll. Berättelsen tar oss till 1980-talets England där en tonåring med pakistanskt ursprung kämpar med att passa in både i skolan och hemma. När han en dag upptäcker Bruce Springsteens musik förändras allt.

Från 7 år

Språk: Engelska, svensk text

Genre: Drama, komedi, musik

Regissör: Gurinder Chadha

Trailer

Smygpremiär: Joker

Arthur Fleck är en man som möts av grymhet och förakt från samhället. På dagtid arbetar han som clown och på kvällarna försöker han slå igenom som stå-upp-komiker, men det känns som om skratten alltid är på hans bekostnad. Han är helt ur synk med verkligheten och hans okontrollerbara och opassande skratt, som bara ökar när han försöker behärska det, leder till mer hån och även våld.

Ålder okänd

Språk: Engelska, svensk text

Genre: Drama, kriminalitet, thriller

Regissör: Todd Phillips

Trailer,