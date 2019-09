Veckans nya filmer på Folkets Hus

Publicerad fredag, 20 september 2019, 00:54 av Redaktionen

Det här är de nya filmer som kommer upp på Folkets Hus från och med i dag.

Rambo: Last Blood

Nästan fyra årtionden efter att han för första gången drog ut i strid måste John Rambo konfrontera sitt förflutna och hämnas i ett sista uppdrag.

Från 15 år

Språk: Engelska, svensk text

Trailer

Ad Astra

Astronauten Roy McBride (Brad Pitt) färdas till solsystemets yttersta delar för att försöka hitta sin försvunne far och nysta i ett mysterium som hotar vår planets överlevnad. Han avslöjar hemligheter som ifrågasätter den mänskliga existensens natur och vår plats i universum.

Från 15 år

Språk: Engelska, svensk text

Trailer

Playmobil: The Movie

Marla tvingas överge sitt gamla vanliga, trygga liv och rusa in i ett äventyr av episka mått för att hitta sin lillebror Charlie, som har försvunnit in i Playmobils oändligt ombytliga, coola och lite konstiga värld.

Från 15 år

Språk: Svenska (dubbad), svensk text

Trailer