Tusentals manifestationer för klimat och miljö i världen

Lidköping deltar nästa fredag

Publicerad fredag, 20 september 2019, 09:33 av Redaktionen

Med start idag och en vecka framåt kommer över 7.200 klimatmanifestationer att äga rum världen över. Över 3.300 organisationer och företag värden över har uppmuntrat över hela 210 miljoner anställda och medlemmar att stödja manifestationerna. I Lidköping förbereds en manifestation till fredag nästa vecka då bl a alla som vill kan klimatkompensera sig genom att betala för trädplantering.

– Globala företag och fackföreningar har tidigare kommunicerat sitt stöd för manifestationerna på egen hand. Vi beslutade oss för att uppmärksamma och förstärka denna trend med kampanjen WeLoveClimateAction där privatpersoner och organisationer på ett enkelt sätt kan visa sitt stöd. De flesta organisationer börjar inse att de måste aktivera sig i den här frågan. Det går inte att bedriva verksamhet på en död planet. När vanliga människor börjat engagera sig i klimatet påverkas företag och organisationer att följa efter. Detta är mycket hoppfullt eftersom det betyder att det till slut blir omöjligt för politiker att inte agera, säger Ingmar Rentzhog, VD och grundare av We Don’t Have Time.

På WeLoveClimateAction.org kan individer och organisationer anmäla sitt stöd till de globala klimatmanifestationerna som äger rum 20–27 september. De som undertecknat utgör en bred samling individer, företag, fackföreningar och medlemsorganisationer. De uppmuntrar sina anställda och / eller medlemmar att delta i en klimatmanifestation, eller en aktivitet som organisationen eller de anställda själva ordnar, till exempel en obligatorisk klimatutbildning på arbetstid. Till exempel kommer det svenska lastbilsföretaget Scania att stanna sin produktion under en timme för att hålla hållbarhetsutbildning för anställda, och Bzzt, ett taxiföretag med en 100% eldriven fordonsflotta, kommer att erbjuda gratis skjuts till klimatdemonstranter i Stockholm 20:e och 27:e september.

Manifestationerna kommer att sammanfalla med FN: s klimattoppmöte i New York, där världsledare kommer att träffas för att diskutera den eskalerande klimatkrisen. Climate Action Week den 20–27 september, har potential att bli den största samordnade globala klimataktionen någonsin. Baserat på antalet kommande manifestationer som redovisas beräknar We Don’t Have Time att minst 5 miljoner människor kommer att delta i manifestationerna. Det finns anledning att tro att antalet kommer att bli ännu större än så.