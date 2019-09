Gymnasieelever till Zambia

Publicerad torsdag, 19 september 2019, 14:43 av Redaktionen

Om några dagar reser en grupp elever vid de la Gardiegymnasiet för att fortsätta det utbyte med elever och kunskaper som inletts för några år sedan. I en utskickad artikel till medier förklaras bakgrunden och syftet med resan.

Den utskickade artikel återges här i sin helhet:

Studieresa till Zambia

21 september-7 oktober åker NANAS17 på studieresa till Zambia.

Från början är det ett större projekt på kommunal nivå där Utbildning, De la Gardiegymnasiet och Naturvetenskapsprogrammet är med. Projektet är på tre år. Under de tre åren kommer elever från Lidköping och Lusaka (Zambia) träffas vid sex tillfällen (tre gånger i Lidköping och tre gånger i Lusaka).

Syftet med projektet är i grunden ett samarbete mellan fyra skolor, två i Lidköping och två i Lusaka där elever från gymnasiet ska driva och genomföra ett projekt för lågstadiet (Månesköldskolan år 2) kring hållbarhet med fokus på avfallstrappan och FN:s globala mål.

Under våren har elevgrupperna träffats under flera tillfällen för olika former av utbildning och workshops. Eleverna från De la Gardiegymnasiet och Kamwala High School ska nu träffas för att utbyta erfarenheter och resultat från sina projekt för att nå ut så långt som möjligt med dessa viktiga frågor. En stor del av projektet är att öppna ögonen på unga människor, avfallsproblematiken och att det sedan kopplas till hemmen.

Eleverna på De la Gardiegymnasiet har under året samlat in saker som ska lämnas över till olika grupper i Lusaka. Det är fotbollsutrustning, kläder, leksaker, telefoner, utbildningssaker, sjukvårdsprodukter, hygienartiklar med mera.

Under besöket i Lusaka kommer vi göra olika studiebesök för att bland annat få veta hur de jobbar med avfall i en så stor stad som Lusaka och vilka problem/möjligheter de har. Vi kommer också besöka soptippar och återvinningscentraler.

En stor del kommer också vara besök på olika skolor för att se och lära sig om hur man jobbar med avfallsproblematik och hållbar utveckling inom utbildning i Lusaka.

En annan viktig del för våra elever är att besöka en plats som inte fungerar som i Sverige och dels upptäcka hur bra vi har det och dels vårt ansvar mot dem.

Centrala punkter och syfte

• Globala miljömålen

• Avfallstrappan

• ”Peer to Peer” (elev lär elev), vi knyter samman olika skolformer (gymnasiet+lågstadiet)

• Utbyte mellan elever från olika kulturer (Internationalisering)

• Lära av varandra

• Ögonöppnare för våra elever om situationen på andra platser

• Empowerment (Ordet egenmakt motsvarar det engelska ordet empowerment och syftar till att en individ ska känna att denne har makt över sin egen situation, sina arbetsuppgifter, sin närmiljö etc. Med andra ord att individen ska ha makt över personliga, socioekonomiska och miljörelaterade faktorer som påverkar hälsan.)

Marcus Zachrisson, Arbetslagsledare Naturvetenskapsprogrammet De la Gardiegymnasiet