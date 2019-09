Ny skatt – plastkassar och sopförbränning

Publicerad måndag, 16 september 2019, 21:04 av Björn Smitterberg

I budgetpropositionen för 2020 aviserar regeringen att en skatt på plastbärkassar ska införas.

Skatten ska bidra till att Sverige uppnår EU:s mål om att förbruka maximalt 40 plastbärkassar per person och år till slutet av 2025 och därigenom bidra till att minska nedskräpningen och spridningen av mikroplaster i naturen.

Att en skatt på plastbärkassar bör införas framgår av januariavtalet. Förslaget är en del av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

– Plastpåsar är praktiskt för oss människor, men ett otyg för djuren och naturen. De orsakar nedskräpning och finns kvar länge i naturen eftersom det tar väldigt lång tid att brytas ned. En skatt kommer att stimulera till ny teknik och hållbara konsumtionsmönster, säger Per Bolund, biträdande finansminister.

Plastbärkassar som typiskt sett erbjuds konsumenter i handeln för att packa och bära varor bör enligt aviseringen beskattas med 3 kronor per bärkasse. För plastbärkassar som är tunnare än 15 mikrometer och har en volym på maximalt 5 liter bör skatten vara 30 öre per bärkasse.

Plastbärkassar som är avsedda att användas flertalet gånger omfattas inte av skatten. Påsar som till exempel soppåsar omfattas inte heller av skatten.

Skattskyldig är inte konsumenten i butik, utan den som yrkesmässigt tillverkar, för in eller importerar plastbärkassar från utlandet.

Skatt på avfallsförbränning införs under 2020

Förslaget om skatt på förbränning av avfall syftar till att på lång sikt uppnå en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering, uppfyllande av målet att Sverige ska gå före på klimat- och miljöområdet och bli världens första fossilfria välfärdsland samt att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

– Nu lägger vi ytterligare en pusselbit till den gröna skatteväxlingen. En skatt på avfallsförbränning kommer att gynna återvinning och gynna de företag som satsar på cirkulära affärsmodeller, säger Per Bolund.

Förslaget innebär en avfallsförbränningsskatt införs med en skattenivå som kommer att trappas upp stegvis, från 75 kr per ton avfall 2020, till 100 kr per ton avfall 2021 och till 125 kr per ton avfall 2022.

Den stegvisa upptrappningen ger aktörerna en relativt lång omställningstid. Aktörerna kan vidta åtgärder och på så sätt mildra negativa övergångseffekter.

Undantag för farligt avfall, animaliska biprodukter, biobränsle och viss produktion av material kommer att införas.

Skatten föreslås träda ikraft 1 april 2020 och bedöms öka skatteintäkterna med 0,24 miljarder kronor för 2020.