Till Lidköpings hamn

Publicerad fredag, 13 september 2019, 10:35 av Björn Smitterberg

Vattenståndet i Vänern är i stort sett oförändrat sedan förra veckan och ligger 39 centimeter över sjökortsdjupet nu på morgonen.

Till Lidköping har flera fartyg aviserat sin ankomst de kommande dagarna:

I dag anländer ”Nautica” med last från Amsterdam.

På söndag kommer Vänermaxfartyget ”Alice” med last från Norge.

På måndag kommer ”Tuna” med last från Spanien.

På tisdag väntas ”Phantom” med last från Spanien.

På torsdag vänats ”Roseburg” med last från Litauen.